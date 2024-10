De volta ao Brasil, Raulzinho é anunciado por time do NBB

Após cerca de 13 anos, o Raulzinho estará novamente atuando no Brasil, dessa vez, para defender o Esporte Clube Pinheiros no NBB. O time paulista anunciou, nesta terça-feira (15), a contratação do armador como reforço para atual temporada no torneio brasileiro.

Comandado por Vitor Galvani, o Pinheiros é um time com muitos jogadores jovens e, agora, conta com mais um "novato" para reforçar a equipe na temporada, que se iniciou no último sábado (12). Longe de "casa" a mais de 10 anos, Raulzinho aproveita a oportunidade para voltar com ritmo de jogo.

- Tive uma boa conversa com o Galvani e fiquei feliz com o convite, com a oportunidade de voltar a jogar no Brasil. O Pinheiros é um clube reconhecido pelo excelente trabalho que faz, especialmente na base, revelando muitos jovens, e pela estrutura que possui. Estou me sentindo bem, totalmente recuperado da lesão. Estou muito animado, ainda preciso recuperar o meu melhor ritmo de jogo, mas com saudade de entrar em quadra - comentou o armador.

Embora esteja recuperado, Raulzinho entende que precisa ser cauteloso com a volta as quadras. Para, assim, contribuir com o Pinheiros para conquistar melhores resultados na liga brasileira.