Ídolo do NBB anuncia aposentadoria após termino da temporada

Marquinhos, ídolo do Flamengo e atualmente no R10 Score Vasco da Gama, anunciou a aposentadoria após o término da temporada 2024/25 do NBB (Novo Basquete Brasil). O jogador fez uma postagem nas redes sociais na última sexta-feira (11), onde afirma que vai deixar as quadras ao final da época.

— Amanhã começa mais um NBB Caixa e junto com ele começa a minha contagem regressiva como atleta profissional de basquete, a famosa "Saideira"! Momento de começar a dar adeus em pequenas doses ao esporte que me deu tantas coisas ao longo de todos esses anos como jogador. Com a laranjinha aprendi a ter responsabilidade, disciplina, caráter, dedicação e muito amor, não só pelo jogo, mas, também, por cada momento em que piso em quadra — escreveu Marquinhos.

O atleta acumula uma trajetória de conquistas no NBB. Afinal, ele é o segundo maior cestinha da competição, com 8.739 pontos, e foi eleito três vezes MVP da liga. Além do Vasco, o veterano também passou por Pinheiros, São Paulo e Flamengo.

Foi no Rubro-Negro, inclusive, onde teve o momento de maior número de conquistas. Foram seis títulos do NBB, o que o deixou ao lado de Olivinha e Jonathan Luz como os maiores campeões da competição. Além disso, em 11 edições, foi escolhido como o melhor ala do campeonato.

A temporada 2024/25 começou no último sábado (12), com o clássico entre Vasco e Flamengo. No jogo disputado no Tijuca Tênis Clube, o Fla levou a melhor e venceu por 59 a 50. Marquinhos foi justamente um dos destaques do time Cruzmaltino, com 14 pontos.

