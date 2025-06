De volta à seleção, Thaís Fidélis lidera Brasil na estreia do Pan de Ginástica

Nesta sexta-feira (13), a seleção feminina estreou no Campeonato Pan-Americano de Ginástica, com a disputa das classificatórias. Thais Fidélis, que retornou à seleção brasileira após longo hiato, foi a brasileira com melhor desempenho, encerrando sua participação com 49.467 pontos. Na disputa por equipes, o Brasil somou 148.233 pontos.

Como a seleção brasileira competiu na primeira subdivisão e ainda há mais equipes para entrar na disputa ao longo do dia, os resultados do individual geral e das classificadas para as finais ainda não estão definidos.

Na etapa classificatória, as ginastas competem nos quatro aparelhos (solo, salto, trave e barras assimétricas), e o pódio do individual geral é definido pelo somatório das notas, enquanto as dez melhores de cada prova avançam à final por aparelhos. Para a disputa por equipes, vale o somatório das notas de todas as ginastas nas quatro disciplinas, com a possibilidade de descartar a menor nota de cada aparelho.

Brasil integrou o primeiro grupo a competir nas classificatórias (Foto: Divulgação/ UPAG PAGU)

Como foi a competição

O Brasil iniciou a rotação pela trave, um dos aparelhos considerados mais desafiadores. Atleta mais experiente do grupo, Thaís Fidélis foi a primeira a se apresentar, com série segura e poucos desequilíbrios, conseguindo nota de 12.567. Porém, Júlia Coutinho teve muitas dificuldades no aparelho, sofreu duas quedas e chegou a simplificar sua saída, somando apenas 9.467 pontos.

Campeã do solo na etapa da Copa do Mundo da Eslovênia, Júlia se recuperou no aparelho e conseguiu 12.633 pontos por sua série ao som de "Maria, Maria". A maior nota brasileira no solo também foi de Thais Fidélis, com 12.733.

No salto, a novata Rebeca Procópio, de apenas 16 anos, foi o grande destaque do Brasil, com 13.133 pontos. Gabriela Barbosa, por sua vez, foi a melhor nas barras assimétricas, aparelho em que ela conquistou a medalha de prata na Copa do Mundo da Eslovênia. No Pan de Ginástica, ela somou 11.667 pontos no aparelho.

Veja os resultados das brasileiras nas classificatórias

Trave Solo Salto Assimétricas Total Thais Fidélis 12.567 12.733 13.000 11.167 49.467 Gabriela Barbosa 12.233 12.600 12.800 11.667 49.300 Rebeca Procópio 12.500 12.433 13.133 não competiu 38.066 Júlia Coutinho 9.467 12.633 não competiu 11.200 33.300 Luiza Abel não competiu não competiu 12.184 9.633 21817

Programação do Pan de Ginástica Artística

Sábado, 14 de junho

11h25 – Final por equipes masculina

17h30 – Final por equipes feminina

Domingo, 15 de junho

16h25 – Final solo masculino

17h02 – Final cavalo com alças masculino e final salto feminino

17h49 – Final argolas masculina e final barras assimétricas feminina

21h25 – Final salto masculino e final trave feminina

22h12 – Final barras paralelas masculina e final solo feminino

22h53 – Final barra fixa masculina