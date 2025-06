Quem é Chizoba? ‘Gringo’ estreante da Seleção masculina na VNL

Chizoba Eduardo Neves Atu, oposto de 27 anos, estreou pela Seleção Brasileira de vôlei na última quinta-feira (12) contra Cuba, pela segunda rodada da primeira semana da Liga das Nações. Filho de pai nigeriano e mãe brasileira, o jogador nasceu em São Paulo, mas construiu sua carreira no exterior.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O oposto de 27 anos nasceu na capital paulista, mas logo se mudou para a Espanha, onde morou por seis anos e retornou ao Brasil por pouco tempo antes de ir para a Bolívia, onde começou a jogar vôlei. Aos 18 anos, voltou para São Paulo na tentativa de investir na carreira de atleta profissional. Chizoba começou a participar de partidas em parques públicos, como o Ibirapuera.

— Comecei a procurar times, fui jogando em parque… Me acharam jogando no Ibirapuera, acredita? Uns meninos me viram, falaram com o técnico e me habilitaram para jogar na Federação Paulista. De lá, São Caetano, Goiânia (para o Monte Cristo) e voltei para a Europa — contou o oposto durante uma entrevista para o UOL.

Chizoba em ação pela primeira vez com a Seleção brasileira na VNL masculina (Foto: Maurício Val/FV Imagem/CBV)<br>

Em 2019, Chizoba jogava pelo Pärnu VK, da Estônia, e recebeu o primeiro convite da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) para treinar com a Seleção, em Saquarema. Em 2025, o oposto entrou em quadra pela primeira vez com a camisa do Brasil na última quinta-feira (12) e foi importante durante o quarto set contra Cuba.

— Estou muito feliz por ter feito a estreia pela Seleção Brasileira depois de três anos fazendo parte dos treinamentos. Estou um pouco triste com a derrota, a gente poderia ter jogado melhor, mas lutamos. Feliz com o Bernardinho por ter me dado a oportunidade de jogar e contribuir com bloqueios e ataques — comentou o jogador.

Quase que sua estreia se estende por mais tempo. O oposto torceu o tornozelo uma semana antes do início da VNL masculina e precisou de um milagre da equipe médica para se recuperar a tempo.

Seleção Brasileira enfrenta a Ucrânia

A Seleção Brasileira masculina enfrenta a Ucrânia em partida válida pela primeira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) neste sábado (14). A partida é a terceira que a Seleção masculina disputa no Maracanãzinho na VNL 2025. A equipe venceu o duelo com o Irã por 3 a 0 e foi derrotada por Cuba no tie-break. A partida será às 10h (de Brasília) e tem transmissão do SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (streaming pago).