Pan de Ginástica: Diogo Soares leva bronze no individual geral

O primeiro dia do Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística, no Panamá, teve saldo positivo para o Brasil. Na última quinta-feira (12), em que foram disputadas as classificatórias masculinas, Diogo Soares conquistou a medalha de bronze no individual geral. A seleção ainda garantiu vaga na final por equipes e por aparelhos.

O brasileiro somou 78.000 pontos na soma dos seis aparelhos (salto, cavalo com alças, solo, barra fixa, barras paralelas e argolas). O canadense Felix Dolci, com 80.150, e o americano Josua Karnes, com 79.900, levaram ouro e prata. Um dos principais nomes da ginástica na atualidade, Diogo Soares foi o único representante do país entre os homens nas finais dos Jogos Olímpicos de Paris.

- Estou muito feliz porque é meu primeiro campeonato esse ano, eu andei me preparando bastante pra isso. Conquistar essa medalha foi muito gratificante, é um sentimento de trabalho cumprido. Significa a realização de um trabalho que vem acontecendo há muito tempo, eu já treinei bastante pra esse ano pós-Olimpíada e acho que aos pouquinhos a gente vai ajustando e melhorando a cada dia - avaliou Diogo.

Classificação para as finais

Além de Diogo Soares, o Brasil foi ao Pan de Ginástica com Lucas Bitencourt, Patrick Sampaio, Johnny Oshiro, Leonardo Souza e Vitaliy Guimarães, que garantiram o país na final por equipes. O grupo somou 230.400 pontos, terminando com a terceira colocação.

Os brasileiros também competirão por mais medalhas em cinco finais por aparelhos: Diogo disputará a decisão do solo, barras paralelas e cavalo, Patrick disputará a final do salto e Lucas se classificou para a decisão da barra fixa.

Brasil se classificou para a final por equipes (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Disputa feminina

Para as mulheres, o Pan-Americano de Ginástica começa nesta sexta-feira (13), com as classificatórias, e o Brasil compete a partir das 11h30 (horário de Brasília). A competição segue o mesmo formato da masculina, com definição do pódio do individual geral ainda no primeiro dia.

Programação do Pan de Ginástica Artística

Sexta-feira, 13 de junho - Qualificatória feminina

11h30 – Costa Rica, Jamaica, Brasil, Venezuela e Estados Unidos

13h45 – Cuba, El Salvador, Peru, Chile e Canadá

17h00 – Colômbia, Equador, República Dominicana, Panamá e Argentina

19h15 – Trindade e Tobago, Grupo misto 1, Guatemala, Porto Rico e México

Sábado, 14 de junho

11h25 – Final por equipes masculina

17h30 – Final por equipes feminina

Domingo, 15 de junho

16h25 – Final solo masculino

17h02 – Final cavalo com alças masculino e final salto feminino

17h49 – Final argolas masculina e final barras assimétricas feminina

21h25 – Final salto masculino e final trave feminina

22h12 – Final barras paralelas masculina e final solo feminino

22h53 – Final barra fixa masculina