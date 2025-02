A nova temporada da Liga das Nações de Vôlei (VNL) de 2025 promete ser um marco no cenário esportivo internacional, com as cidades anfitriãs das finais já definidas. Em nota, a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) divulgou que Łódź, na Polônia, e Ningbo, na China, foram escolhidas para sediar as finais femininas e masculinas, respectivamente. Assim como a localização, o calendário também já está acertado.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além das cidades-sede, o anúncio da FIVB, nesta terça-feira (18), destaca a importância crescente da VNL. Vale destacar também que a Atlas Arena, em Łódź, receberá as finais femininas de 23 a 27 de julho, enquanto o Ningbo Beilun Sports and Arts Center acolherá as finais masculinas de 30 de julho a 3 de agosto.

A escolha de Łódź reflete a forte tradição da Polônia no voleibol, evidenciada pela paixão dos fãs e um ambiente propício para o esporte. A cidade já demonstrou sua capacidade de sediar eventos de grande porte, como a final masculina da VNL no ano anterior. A edição de 2024 na Polônia registrou um aumento de 13% na presença de público em comparação com 2023, alcançando uma audiência cumulativa de 46 milhões de espectadores.

continua após a publicidade

A cidade chinesa, por sua vez, tem um histórico de sediar competições importantes, que incluem eventos continentais e qualificatórias olímpicas. A China, como país, atraiu 268 milhões de espectadores para o voleibol no último ano, com 168 horas de transmissão ao vivo pela China Central Television (CCTV).

Além das finais, o Brasil também terá um papel crucial nas fases de classificação da VNL. As competições femininas ocorrerão de 4 de junho a 13 de julho, com jogos no Rio de Janeiro de 4 a 8 de junho. A fase classificatória masculina será de 11 de junho a 20 de julho, com o Rio sediando partidas de 11 a 15 de junho.

continua após a publicidade

Esses eventos serão fundamentais para a preparação das equipes e proporcionarão aos fãs brasileiros a oportunidade de assistir a algumas das melhores ações do voleibol mundial.

➡️ Após vencer Copa Brasil de vôlei, Tifanny desabafa: ‘Vai ter mulher trans campeã, sim’