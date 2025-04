A Seleção Feminina de Handebol estreia na temporada 2025 com a preparação para o Mundial, que acontecerá na Holanda e Alemanha, entre novembro e dezembro. As atletas convocadas por Cristiano Rocha passarão por um período de treinamentos em Gyor, na Hungria, e farão dois amistosos contra a seleção da casa, nos dias 10 e 13 de abril.

Para o treinador, os amistosos serão um teste precioso para medir forças contra equipes favoritas aos títulos internacionais, como Mundial e Olimpíada.

- Agora voltamos para uma realidade muito diferente, que são os confrontos com equipes europeias. São estilos de jogo muito distintos. As atletas da equipe húngara estão envolvidas nos melhores times do mundo. Jogaremos os amistosos fora de casa, em uma realidade adversa. Vamos usar a força do grupo para conseguirmos fazer bons amistosos e manter a preparação para o Mundial - explicou.

Base campeã e nova convocada

Barbarah Bella é novidade na convocação (Foto: Divulgação/ECP)

Cristiano Rocha manteve a base da equipe que conquistou o Sul-Centro Americano, no Rio de Janeiro, e convocou nomes como a goleira Gabi Moreschi, a armadora Bruna de Paula e a ponta Adriana Cardoso. A novidade é a ponta esquerda Barbarah Bella, do Pinheiros.

- Já vemos um processo de continuidade com o ciclo passado. Houve uma transformação natural do nosso elenco, mas dessa vez vamos manter a base que estava no Sul-Centro Americano, com a inserção de uma atleta. A Barbarah é uma jogadora que está fazendo por merecer a convocação, super bem no seu clube, e vem integrar nossa seleção - disse o treinador.

Agenda de jogos do Brasil e onde assistir

HUNGRIA x BRASIL

10 de abril (quinta-feira) - Gyor/Hungria

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Canal Olímpico do Brasil

HUNGRIA x BRASIL

13 de abril (sábado) - Gyor/Hungria

Horário: 11h (horário de Brasília)

Sem transmissão