Após desempenhar papel fundamental na conquista da Copa América de Futsal Feminino no último domingo (30), com vitória sobre a Argentina, a goleira Jozi Oliveira já pensa no próximo objetivo com a Seleção Brasileira: a Copa do Mundo de Futsal.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A vaga para o Mundial veio após a classificação para a semifinal da Copa América. O Brasil encerrou a competição invicto, com vitórias em todos os jogos.

- Nós sabíamos desde o começo que essa edição era especial porque classificava três seleções sul-americanas para a primeira Copa do Mundo de futsal feminino. A expectativa era enorme, e os objetivos eram claros. O primeiro, e grande objetivo, era garantir essa vaga para o Mundial, que conquistamos na semifinal contra a Colômbia. Esse dia já foi de felicidade total! Mas claro que também queríamos o título, e celebrar essa conquista com a nossa torcida, jogando em casa, foi um momento único e maravilhoso. O Brasil fez uma campanha incrível, e é uma felicidade absoluta fazer parte dessa história - declarou Jozi.

continua após a publicidade

Experiência na Seleção Brasileira

Jozi Oliveira já defende as cores do Brasil há 19 anos e, para ela, o título e a classificação para a Copa do Mundo têm um significado histórico.

- Tínhamos uma missão muito bonita nessa Copa América: representar as gerações de jogadoras que sonharam em disputar um Mundial feminino, mas não tiveram essa possibilidade. Então, era uma responsabilidade grande e, ao mesmo tempo, um privilégio representar tantas atletas que abriram caminho para chegarmos até aqui - disse.

continua após a publicidade

Título da Copa América classificou a Seleção para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

A Copa do Mundo de Futsal Feminino

Sediada nas Filipinas, a edição de 2025 da Copa do Mundo de Futsal Feminino será a primeira da história. A competição acontece entre os dias 21 de novembro a 07 de dezembro e conta com 16 seleções.

Brasil, Argentina e Colômbia, as três primeiras colocadas na Copa América, já garantiram participação. Filipinas, Itália, Nova Zelândia, Polônia, Portugal e Espanha também estão classificadas. Restam sete vagas em aberto.