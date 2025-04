Hugo Calderano avança às quartas do WTT Champions

O mesatenista Hugo Calderano começou bem a disputa do WTT Champions em Incheon, na Coreia do Sul. Após duas vitórias diante de Lim Jonghoon, na primeira fase, e An Jaehyun, pelas oitavas, o brasileiro avançou às quartas de final e joga neste sábado (5), contra o chinês Peng Xiang.

Calderano, que é o número 5 no ranking mundial, saiu na frente na partida desta sexta (4), vencendo os dois primeiros sets por 11/1 e 11/8. O sul-coreano reagiu na terceira parcial e levou a melhor por 14/12, mas acabou superado pelo brasileiro no último set, por 11/9.

WTT Champions acontece em Icheon, Coreia do Sul (Foto: Divulgação/WTT)

Quartas de final

O adversário da próxima fase será o chinês Peng Xiang, número 23 no ranking, que passou de fase após eliminar o egípcio Omar Assar, na primeira fase, e o sul-coreano Woojin Jang, nas oitavas. Os jogos de Hugo Calderano serão transmitidos pela CazéTV.

O WTT Champions

Considerado um torneio de segunda série de importância no tênis de mesa mundial, atrás apenas do Grand Smash, o WTT Champions vale 1000 pontos no ranking para o campeão e 700 pontos para o vice-campeão. As semifinais e final da competição estão previstas para o domingo (6).