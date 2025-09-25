De olho em Los Angeles, Caio Bonfim revela estratégia para ciclo olímpico
Mundial de Marcha Atlética em Brasília é etapa importante
Recém-chegado ao Brasil após a conquista da medalha de ouro no Mundial de Atletismo, em Tóquio, Caio Bonfim não tem muito tempo para comemorar antes de se preparar para os próximos compromissos. A 200 dias do Mundial de Marcha Atlética de 2026, o atleta já pensa no planejamento para chegar bem aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
Aos 34 anos, Caio já disputou quatro edições de Jogos Olímpicos, representando o Brasil no evento desde Londres 2012, mas subiu ao pódio pela primeira vez apenas na edição de Paris 2024, com a medalha de prata. Para buscar mais um ciclo no auge, o atual campeão mundial prefere pensar um passo de cada vez.
— A gente trabalha por ano, eu quero que meu auge seja o próximo ano. É como se fosse uma escada, cada ano é um degrau e o último é os Jogos Olímpicos. Ano que vem temos Mundial de Marcha Atlética, 2027 é o ano pré-olímpico, muito importante, temos Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial, ali é fundamental pra gente ir se preparando. A Olimpíada é diferente de tudo, cada trabalho desse a gente tem feito com o olhar pra Los Angeles - contou, em conversa com a imprensa, durante a COB Expo.
Mundial em casa com novidades
Em abril de 2026, Brasília sediará pela primeira vez na história um Mundial de Marcha Atlética, momento muito comemorado pelos envolvidos com a modalidade. Nesta competição, já entrarão em vigor as mudanças anunciadas pela World Athletics, entidade que rege o atletismo mundial. A partir de então, a prova curta terá a distância de meia maratona (21 km) e a prova longa terá a distância de maratona (42 km), e o Mundial de Brasília será o primeiro da modalidade com as mudanças já em vigor.
Caio Bonfim, que cresceu no Distrito Federal e tem o Mundial de Marcha Atlética como uma das principais etapas em seu calendário, contou que já está estudando para se adaptar às novas distâncias.
— Eu já quero fazer um trabalho de base pra fazer a maratona, pra experimentar, mas eu acredito que no Mundial de marcha eu vou fazer a meia maratona, aumenta mais um quilômetro. Dos 35km para 42km já tem uma mudança, eu tenho encontrado alguns corredores de maratona pra saber as particularidades e um deles já me falou: 'depois dos 35km, o urso sobe nas costas' - finalizou.
