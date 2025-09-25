Confederação revela detalhes do Mundial de Marcha Atlética no Brasil

Berço do campeão mundial Caio Bonfim, o Distrito Federal mais uma vez ficará em foco na história da marcha atlética já que, em abril de 2026, Brasília será a sede do Mundial da modalidade pela primeira vez na história. Durante painel na COB Expo, em São Paulo, o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Wlamir Motta, e Cesar Sbrighi, representante do Comitê Organizador da competição, revelaram detalhes sobre o evento.

— Nós disputamos nossa candidatura com a Polônia, com a Espanha e com o Equador e fomos vitoriosos. Nós não estamos preparando uma grande festa para os outros, estamos preparando um palco para que o Brasil, mais uma vez, brilhe na marcha atlética e brilhe em casa. Isso é uma homenagem também ao Caio Sena, à Gianetti Sena e ao João Sena, que vêm fazendo um trabalho fantástico - disse Wlamir Motta.

Programado para o dia 12 de abril, o evento marca a primeira vez que um Mundial de Marcha Atlética é sediado no hemisfério sul do mundo e representa um passo, junto às importantes conquistas recentes, para colocar o Brasil em evidência no cenário da modalidade. A competição será disputada na Esplanada dos Ministérios, com seis provas, sendo quatro adultas e duas sub-20. A expectativa da organização é de receber cerca de 400 atletas de mais de 50 países.

— Atletas como o Caio, a Vivi (Lyra), e toda a equipe do Brasil merecem ter um campeonato desse porte aqui no Brasil, sempre tem sido lá do outro lado do mundo, por mais que tenha torcida lá, você não está em casa. Tenho certeza que o Brasil vai se sair muito bem - disse Cesar Sbrighi.

Novas distâncias

Conforme anunciado em 2024 pela World Athletics, entidade que rege o atletismo mundial, haverá mudanças nas distâncias da marcha atlética a partir de 2026. A partir de então, a prova curta terá a distância de meia maratona (21 km) e a prova longa terá a distância de maratona (42 km), e o Mundial de Brasília será o primeiro da modalidade com as mudanças já em vigor.

— A gente já tem algumas provas antes pra ver como funciona essa maratona de marcha atlética, que é uma prova nova pra gente, então a gente precisa entender e chegar muito bem nesse Mundial, que é a expectativa da temporada de 2026 - projetou Viviane Lyra, recém-chegada ao Brasil após disputa do Mundial de Atletismo, em Tóquio.

Viviane Lyra disputou o Mundial de Atletismo em Tóquio (Foto: Divulgação/ CBAt)

