O Campinas derrotou o Joinville em jogo decisivo das quartas de final da Superliga Masculina de Vôlei, disputada na casa do time de São Paulo nesta quinta-feira (17). O Joinville começou vencendo os dois primeiros sets, mas o Campinas recuperou o jogo, levou a partida ao tie-break e derrotou o time catarinense. Agora, o Campinas enfrenta o Suzano nas semifinais.

Com os jogos de hoje das quartas de final, a final da Superliga será com um time mineiro e outro paulista, já que a primeira semi é entre times mineiros e a segunda entre times de São Paulo.

1º SET

O Joinville foi quem começou abrindo os pontos do jogo. O set se mostrou equilibrado entre as duas equipes, com o time visitante marcando mais pontos consecutivos. O Joinville conseguiu abrir boa vantagem ao final do set, fechando ele em 21/25 e deixando o placar em 0/1.

2º SET

O Campinas abriu o set, mas foi perdendo força para o Joinville. O time catarinense fez um bom jogo e o time se mostrava bem mais sereno. Com a pressão de ter perdido o primeiro set, o time de casa não emplacou grandes momentos na segunda parte do jogo. A vantagem do time visitante aumentou e o set foi encerrado em 20/25. O Joinville marca mais um set, deixando o jogo em 0/2.

Joinville em jogo das quartas da superliga (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

3º SET

O Campinas se encontrou no terceiro set e fez um jogo bem melhor do que nas demais partes da partida. O time de casa conseguiu emplacar boas vantagens de pontos durante o set, marcando três sequências de três pontos. O Campinas fechou o set com 25/21 e levou o jogo ao quarto set. O terceiro set deixou o placar total em 1/2.

4º SET

Logo no início, o Campinas já mostrou que a decisão iria para um tie-break. O time de casa fez um jogo bem estável e desenrolado, chegando a marcar cinco pontos em sequência. O Joinville caiu o nível em relação aos outros sets. O time de casa fechou o set em 25/21 e deixou o jogo empatado, em 2/2.

Jogadores do Campinas comemoram (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

SET DECISIVO

O Joinville foi quem começou abrindo os pontos do set decisivo, mas o Campinas mostrou um jogo bem mais estável e marcou várias vantagens de cinco pontos. A virada sobre o Joinville foi com diferença de seis pontos, em 15/9.

Agenda das semifinais da Superliga

SEMI 1: CRUZEIRO x PRAIA CLUBE

Jogo 1: segunda-feira, 21 de abril;

Jogo 2: quarta-feira, 26 de abril;

Jogo 3: sábado, 29 de abril (se necessário)

SEMI 2: SUZANO x CAMPINAS

Jogo 1: terça-feira, 22 de abril;

Jogo 2: a definir

Jogo 3: a definir (se necessário)