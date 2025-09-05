O desacordo entre jogadores e arbitragem em relação a faltas é algo comum em qualquer esporte de alto nível. No entanto, alguns atletas abusam das reclamações sobre as decisões tomadas em quadra. De'Aaron Fox, inclusive, apontou dois astros como os que mais contestam decisões arbitrais em toda a NBA: Luka Doncic e Draymond Green.

A declaração foi feita durante participação no podcast "Run It Back", quando o armador do San Antonio Spurs comentou sobre o comportamento dos colegas de liga.

— Luka Doncic, certamente, está entre aqueles que mais reclamam. Não sei se é quem mais reclama, mas está no páreo. E Draymond Green também disputa o topo. É do tipo que quase te deixa pelado em quadra e olha para os árbitros perguntando o que marcaram. 'O que foi que eu fiz', sabe? — declarou Fox.

O jogador do Spurs reconheceu que praticamente todos os atletas questionam decisões dos árbitros eventualmente, incluindo ele próprio. No entanto, Fox destacou que alguns ultrapassam o limite considerado razoável pela frequência e intensidade das contestações.

Doncic, aliás, é frequentemente citado quando o assunto é excesso de reclamações com a arbitragem. Fox mencionou ainda um episódio específico com o armador esloveno, ocorrido quando ainda atuava pelo Sacramento Kings, que exemplifica sua opinião sobre o astro do Los Angeles Lakers.

— Aquilo foi uma reação natural, pois não acreditei. Ele havia feito falta em mim. E, aliás, foi muito claro. Foi muito falta, sabe? Qual é? Por isso, outros vários jogadores perto do lance ficaram dando risada também. Não tinha como contestar porque Luka 'espancou' meu braço inteiro. Do que ele estava reclamando, afinal? — afirmou.

Luka Doncic, do Los Angeles Lakers, em defesa contra o Anthony Edwards, do Minnesota Timberwolves, nos playoffs da NBA (Foto: David Sherman/NBAE via Getty Images/AFP)

O armador do Spurs também demonstrou compreensão com a situação dos colegas em determinados contextos. Apesar de as reclamações precisarem ser controladas em alguns casos, em outros Fox entende que um erro precisa mesmo cobrado.

— Alguns atletas reclamam, sim, com razão. Mas, às vezes, eles também encaram uma marcação de falta como algo garantido. E ainda há aqueles momentos em que tanto o atacante, quanto o defensor cometeram faltas. Todos veem que existem alguns jogos em que a arbitragem manda mal demais. Então, sei que há vezes em que se reclama com razão — disse.

Doncic acaba prejudicado pelas reclamações

Gilbert Arenas, ex-jogador da NBA e atual podcaster, observou como o comportamento contestador de Doncic pode prejudicar seu próprio desempenho nas partidas. Isso acontece porque o emocional começa a pesar, já que o nervosismo interfere diretamente na atuação do jogador.

— O problema é que Luka nem faz reclamações tão agressivas, mas ele sempre está lá 'enchendo o saco'. Fica incomodando todo mundo e, por fim, acaba prejudicando a si mesmo. Dá para ver que o nervosismo dele com as faltas afeta o seu jogo nos dois lados da quadra. Você está atrapalhando o jogo de todo mundo e, além disso, o seu próprio — afirmou Arenas.

O ex-armador compartilhou uma lição que recebeu de Mike Conley durante sua carreira. Arenas relembrou seus tempos de jogador, quando ainda era afetado pelas decisões da arbitragem. Segundo o podcaster, os conselhos foram essenciais para a evolução do astro dentro e fora de quadra.