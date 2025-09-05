Comentaristas da ESPN apontam favorito para jogo da NFL no Brasil

A segunda edição do São Paulo Game da NFL acontece, nesta sexta-feira (5), às 21h (de Brasília), no gramado da Neo Químia Arena. Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers se enfrentam em partida válida pela primeira rodada da liga. Para a ocasião, o Lance! entrou em contato com o grupo de comentaristas da ESPN, que irá transmitir o confronto.

Canal tradicionalmente reconhecido por exibir a NFL no Brasil, a ESPN conta com uma grande equipe de especialistas na modalidade. Em depoimento, alguns dos principais nomes do canal analisaram a partida em São Paulo e elegeram seus favoritos para a disputa da nova temporada. Veja abaixo:

Paulo Antunes: "Acho que Chiefs x Chargers vai ser um jogaço. Seis dos últimos sete jogos foram definidos por uma posse de bola. E a gente fala muito dos quarterbacks, mas os últimos três jogos foram batalhas defensivas, ninguém chegou a 20pts no placar. A expectativa é alta, vamos ver o que acontece".

Rafael Belattini: "Será um grande jogo e vou ousar: vou de Chargers vencendo. O segundo mandante vencendo em São Paulo. A torcida é de um jogo de muitos pontos, a galera que vai ao estádio quer aquele espetáculo. Mas acredito que vai ser um pouco mais truncado em relação ao ano passado. São duas defesas muito fortes, é time do Jim Harbaugh, vai tentar correr com a bola e manter o Mahomes na sideline. Acredito que vai ser um placar apertado".

Deivis Chiodini: "Os Chiefs vencem o jogo, mas será um jogo truncado e de poucos pontos. São duas defesas muito fortes e ano passado sequer uma equipe chegou a 20 pontos nos confrontos que tiveram".

Jogo da NFL no Brasil

O confronto entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers marca a segunda edição do jogo da NFL no Brasil. A partida deste ano é um confronto direto da divisão Oeste da Liga Americana.

Os Chargers terminaram a última temporada regular da NFL com 11 vitórias e seis derrotas e ficaram na segunda colocação da AFC West, atrás dos Chiefs. Nos playoffs, a equipe caiu logo no wild card, derrotada pelo Houston Texans por 32 a 12.

A intertemporada de 2025 do time de Los Angeles foi marcada pelo reencontro com o wide receiver Keenan Allen, pela contratação de peso do running back Najee Harris e do guard Mekhi Becton na free agency, além do draft do running back Omarion Hampton e do wide receiver Tre Harris.

Já Kansas City venceu a divisão Oeste com 15 vitórias e duas derrotas, garantindo a folga na primeira semana de playoffs. Na decisão da AFC, a equipe venceu o Buffalo Bills por 32 a 29 para chegar à terceira final consecutiva da NFL. Contudo, no Super Bowl, os Chiefs foram derrotados pelo Philadelphia Eagles por 40 a 22.

A offseason de 2025 da franquia foi focada em manter peças importantes, como Nick Bolton e Trey Smith. O time também selecionou o offensive tackle Josh Simmons no draft e contratou, via free agency, jogadores como Jaylon Moore para a posição de left tackle. No entanto, a equipe enfrenta desafios com a suspensão de Rashee Rice, o que levou a uma reavaliação da profundidade do grupo de wide receivers.