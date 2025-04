No tão aguardado duelo entre Stephen Curry, do Golden State Warriors, e Ja Morant, do Memphis Grizzlies, o primeiro levou a melhor, no Chase Center, em San Francisco, na Califórnia. Na noite desta terça-feira (15), em confronto eletrizante pelo play-in da Conferência Oeste da NBA, os donos da casa venceram por 121 a 116 e vão enfrentar, nos playoffs, o Houston Rockets.

continua após a publicidade

➡️ Astro causa polêmica ao afirmar ser o melhor jogador da NBA

Por conta da derrota, o Memphis volta à quadra na sexta-feira (18), na última tentativa de disputar os playoffs, para duelar com o ganhador de Sacramento Kings e Dallas Mavericks, que medem forças nesta quinta (17).

Com 38 pontos (além de seis assistências e sete rebotes), Jimmy Butler, camisa 10 dos donos da casa, foi o cestinha da partida na Califórnia. Curry, por sua vez, fez 37 pontos.

continua após a publicidade

Curry brilha na reta final

Em duelo disputado cesta a cesta, os donos da casa levaram ligeira vantagem no primeiro quarto: 31 a 25. No seguinte, 36 a 30, também para os anfitriões. Os visitantes começaram a reagir no terceiro quarto, com a vitória por 36 a 27. Com tanto equilíbrio, o talento de Curry foi decisivo para o Golden State retomar o caminho das vitórias.

Com o triunfo, o time de San Francisco tenta quebrar uma escrita na NBA. Desde o início do play-in, na temporada 2020/2021, nenhum time que participou dessa fase sagrou-se campeão da mais importante liga de basquete do mundo. O Miami Heat, na temporada 2022/2023, foi o time que chegou mais perto , mas perdeu o título para o Denver Nuggets.

continua após a publicidade

Ja Morant, camisa 12 do Memphis Grizzlies, faz mais dois pontos na partida contra o Golden State Warriors (Photo by Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Orlando derrota o Atlanta

Também na noite desta terça-feira (15), jogando em casa, o Orlando Magic venceu o Atlanta Hawks, por 120 a 95, pelo play-in da NBA. Com o resultado, equipe da Flórida vai medir forças com o Boston Celtics nos playoffs. O primeiro confronto é no próximo domingo.

Sétima colocada na Conferência Leste, a equipe da Flórida figurou na zona dos playoffs em boa parte da temporada. Isso mesmo com baixas importantes no elenco, devido a lesões: Jalen Suggs e Moritz Wagner. Enquanto isso, os Hawks terminaran em oitavo na Conferência. O principal desfalque, por conta de contusão, foi de Jalen Johnson, cujo retorno só está previsto para o final e 2025.

Nesta terça, o destaque da partida foi o anfitrião armador Cole Anthony, com 26 pontos, 5 assistências e quatro cestas dos três pontos.

Wendell Carter Jr, com 19 pontos e 7 rebotes, foi outra peça fundamental para a vitória dos donos da casa.

Com a derrota, o Atlanta volta à quadra na sexta-feira, para enfrentar o vencedor de Chicago Bulls x Miami Heat. A franquia que avançar vai duelar com o Cleveland Cavaliers.

Orlando Magic abre boa vantagem nos primeiro e último quartos

O que se viu em quadra, na noite desta terça-feira, foi um domínio dos donos da casa no primeiro tempo, que terminou 61 a 47. E a boa atuação do Orlando no primeiro quarto (vitória por 32 a 17) foi decisiva o time garantir a vaga nos playoffs. Atlanta esboçou uma reação no terceiro quarto (vencido por 23 a 18). Mas, na última parcial, os donos da casa voltaram a se impor, vencendo por 40 a 18.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte