Astro causa polêmica ao afirmar ser o melhor jogador da NBA

Classificado aos playoffs, o Minnesota Timberwolves deve muito da façanha ao armador Anthony Edwards, que protagonizou a melhor temporada de sua carreira e se colocou como o melhor jogador da NBA na atualidade.

Polêmico dentro e fora de quadra, Anthony decidiu abrir novo debate entre veteranos e atletas mais novos da NBA. Com apenas 23 anos e menos de cinco anos na liga, onde ainda não tem nenhum título conquistado, Anthony Edwards, descredibilizou a hegemonia de nomes de peso como LeBron James ao se colocar como o jogador a ser superado na temporada 2024/25.

- É isso aí. Eu sou o melhor jogador do mundo. Pode ir lá e contar para todas as garotas - disse Edwards na última quinta-feira (10), quando fez sua melhor partida na temporada regular diante do Memphis Grizzlies. Com 44 pontos anotados, o ala comandou a vitória do Minnesota Timberwolves por 141 a 125.

O detalhe curioso é que mesmo possuindo confiança em suas funções, o astro do Wolves não projeta se tornar o rosto da NBA. Em fevereiro deste ano, foi questionado sobre a possibilidade de ser um dos grandes nomes a deixar legado na liga norte-americana de basquete. Sem modéstia, afirmou ser provável, mas ressaltou não desejar tamanho holofote.

- Não. Na verdade, não. É para isso que a NBA tem Victor Wembanyama. Eu sou capaz de ser esse cara, mas não quero ser. Coloca dessa forma: eu quero ser o cara que só chega, joga, destrói os adversários e vai para casa - contou Edwards.

Anthony Edwards durante jogo entre Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers, pela pré-temporada da NBA (Foto: Jasey Bradwell/AFP)

Polêmico fora das quadras

Mesmo jovem, Anthony Edwards coleciona várias punições na NBA por constantes comportamentos inadequados como o uso de linguagem inapropriada contra árbitros e jogadores, além de gestos obscenos.

Em 2023, após derrota para o Denver Nuggets, o armador teria se dirigido ao vestiário e arremessado uma cadeira, acertando duas funcionárias da franquia adversária. Com a orientação dos demais contratados da equipe do Colorado, as vítimas prestaram queixa contra Edwards, que passou a responder por agressão de terceiro grau.

Anos depois, o suposto “melhor jogador da NBA” se envolveu em vários casos com diversas mulheres. Um delas, afirmou ter engravidado do armador, mas ao comunicar a notícia, foi instruída a abortar pelo próprio atleta. Com as mensagens apresentadas à justiça, Anthony tem aguardando o desenrolar das investigações.