Klay Thompson +1: Orlando Magic quer aproveitar espaço na folha e contar com duas estrelas da NBA

Klay Thompson perdeu espaço nos Warriors (Foto: Andrew D. Bernstein / AFP







Copiar Link

Escrito por Notícias De Basquete • Publicada em 10/06/2024 - 15:28 • Rio de Janeiro (RJ)

Com bom espaço na folha salarial o Orlando Magic deve ir atrás de grandes nomes nesta offseason. Klay Thompson, do Golden State Warriors, e Paul George, que está no Los Angeles Clippers, surgem como os principais alvos da franquia. A informação é de Marc Stein, do portal “Substack”.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- O que escuto ao redor da liga é que o Orlando Magic segue como possível destaque no mercado que está por vir. O time será agressivo. Paul George, do Los Angeles Clippers, e Klay Thompson, do Golden State Warriors, estão entre os principais alvos. A equipe é uma pretendente natural aos melhores nomes disponíveis, mas especialmente para esses dois - escreveu o Insider.

➡️ Magic Johnson já tem seu escolhido para ser o técnico dos Lakers na próxima temporada da NBA

Stein também destacou que as franquias devem buscar oferecer um novo contrato aos veteranos. Apesar disso, ainda não há um acordo entre as partes no horizonte.

- É verdade que Clippers e Warriors têm interesse em manter os jogadores. Mas as negociações de ambos os jogadores estão travadas. Tanto George quanto Thompson ainda não conseguiram chegar ao seu valor desejado para um futuro contrato com suas atuais equipes, o que gera a observação de times interessados como, por exemplo, o Orlando Magic - completou.

A ideia do Magic nessa situação é trazer uma peça experiente e que ajude os jovens Paolo Banchero e Franz Wagner, destaques da equipe na última temporada da NBA. Com isso, formar um trio com a presença de um veterano seria a grande aposta da franquia para 2024-25.

(Foto: Matthew Stockman / AFP)

Paul George busca um contrato máximo, mas o Clippers não deve oferecer esse acordo. Dessa forma, a tendência neste momento é que ele teste o mercado. Já Thompson tem a situação totalmente indefinida no Warriors e, caso não renove, se torna um agente livre irrestrito.