Sinner arrasa campeão de Madri e quebra escritas em Roma

Em sua mais convincente atuação desde que retornou da suspensão por doping, Jannik Sinner não tomou conhecimento do norueguês Casper Ruud em Roma. Nesta quinta-feira (15), o número 1 do mundo derrotou o campeão do Masters 1000 de Madri por inapeláveis 6/0 e 6/1.



continua após a publicidade

➡️ Relembre os maiores feitos de Guga, que entra para o Hall da Fama nesta terça

- É difícil dizer. Estava me sentindo muito bem no saibro hoje, acho que todos nós vimos isso. Minha meta era entender onde está meu nível nesse torneio. Fui crescendo dia a dia, então estou muito feliz com isso. O resultado não importa, mas o que senti hoje foi um sinal muito positivo para mim - disse Sinner



- Tudo pode mudar em um dia. Não é apenas essa única performance que vai falar sobre minha forma agora, mas estou muito feliz. Penso que, hoje, tudo funcionou muito bem. Saquei bem, devolvi bem e me movimentei bem - continuou o número 1 do mundo.

Aos 23 anos e 264 dias, o italiano é o mais jovem a vencer 14 partidas seguidas de Masters 1000 desde o espanhol Rafael Nadal em 2007 (aos 20 anos e 345 dias).

continua após a publicidade

Sinner encara Paul em Roma



Nas semifinais, Sinner terá pela frente o americano Tommy Paul (12º), algoz do polonês Hurkacz . No confronto direto, a vantagem é do anfitrião, com três triunfos em quatro partidas. O último duelo aconteceu no US Open de 2024, com vitória do líder do ranking.

Com apenas um título no saibro, até hoje, no currículo (em Umag, na Croácia, em 2022), o italiano já faz sua melhor campanha em Roma.





Até então, sua maior proeza foi em 2022, quando parou nas quartas de final, diante do grego Stefanos Tsitsipas. Já na última aparição de Sinner em Roma, em 2023, seu algoz foi o argentino Francisco Cerundolo, nas oitavas de final. Nesta semana, o tenista da Argentina foi uma das vítimas do anfitrião.

continua após a publicidade