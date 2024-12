Cruzeiro vence e seca iranianos; veja o resumo do Mundial de Clubes de Vôlei

O Cruzeiro venceu o Trentino, da Itália, por 3 sets a 2 (19/25, 25/21, 18/25, 25/16 e 15/12), pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes Masculino de Vôlei, nesta quinta-feira (12), no Sabiazinho, em Uberlândia-MG. Mesmo com o resultado positivo, a Raposa seca o Shahdab Yazd, do Irã, para seguir na competição. A equipe iraniana encara os argentinos do Ciudad Voley e não pode vencer por 3 a 0 ou 3 a 1.

No outro lado, o Praia Clube já está eliminado da competição. A equipe mineira perdeu para o Foolad Sirjan, do Irã, por 3 sets a 0 (25/16, 25/13, 25/21), e se despede da competição com três derrotas em três jogos.

🏐 TRENTINO 2 X 3 CRUZEIRO

Em jogo emocionante, o Cruzeiro venceu o Trentino por 3 sets a 2 e segue vivo no Mundial de Clubes de Vôlei. Mesmo contra o time misto dos italianos, a Raposa não teve bom início e saiu atrás no placar. Apesar de ter levado o segundo set, o time teve mais uma queda na terceira parcial.

Ainda buscando a classificação, o Cruzeiro reagiu, e liderados por Wallace, que marcou 28 pontos na partida, a Raposa conseguiu levar o jogo ao tie-break, onde venceu por 15 a 12 e conquistou a vitória.

Wallace, do Cruzeiro, marcou 28 pontos na partida (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

Mesmo vencendo, o time mineiro não está garantido nas semifinais do Mundial. O Cruzeiro depende do Ciudad Voley, da Argentina, que já estão eliminados. A equipe sul-americana precisa vencer pelo menos dois sets sobre o Shahdab Yazd, do Irã, para que o Cruzeiro avance. A partida será na sexta-feira (13), às 17h (de Brasília). Caso aconteça, a Raposa encara os iranianos do Foolad Sirjan.

🏐 FOOLAD SIRJAN 3 X 0 PRAIA CLUBE

Provável adversário do Cruzeiro nas semifinais, o Foolad Sirjan não deu chances ao Praia Clube por 3 sets a 0 (25/16, 25/13, 25/21). A equipe iraniana atropelou o time da casa e terminou a primeira fase com a melhor campanha do Grupo A, já o time mineiro se despede da competição sem vencer em três jogos e volta a focar na Superliga Masculina, onde encara o Minas, no Ginásio do UTC, na quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília).

Os destaques da partida foram Abdolhamidi, maior pontuador do jogo com 18 pontos e Hajipour com 14.