STU: semifinal histórica do skate tem pontuações astronômicas
Semifinal contou com diversos atletas na '9 gang'
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A semifinal do Skate Park masculino do STU National Criciúma entrou para a história neste sábado (11). Todos os atletas da segunda bateria alcançaram notas que passaram dos 90 pontos, algo quase impossível de acontecer. E o fato ficou ainda maior porque na outra bateria dois atletas também passaram dos 90. Ou seja, dez competidores, sete atingiram a marca.
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A primeira bateria já começou com o nível lá no alto. Pedro Vita e Pedro Barros avançaram com notas de 90,71 e 90,00. Rafael Tomé, com 87,42, garantiu a terceira vaga da primeira semifinal. Pedro Quintas (78,97) e Vicente Rigobello (50,74) foram eliminados.
Na segunda bateria, disputa intensa. Augusto Akio marcou 92,30 na sua primeira volta. Kalani Konig, atual vice-mundial, superou com 93,61. Depois, Pedro Carvalho tirou 91,00. Na última volta, Akio marcou 93,03, mas Pedro Carvalho fechou com 93,89, maior nota da noite. Miguel Leal (90,90) e Nicolas Falcão (90,02) superaram os 90 pontos, mas acabaram eliminados.
- Foi incrível! Ontem, quando vi a bateria, já sabia que o nível seria muito alto. Estou feliz de ter cravado minha volta e ter classificado para a final. Criciúma tem um espaço muito especial no meu coração, foi onde conquistei, no ano passado, minha primeira etapa de STU. Gosto muito dessa pista e da vibe da galera - afirmou Pedro.
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A final da competição será disputada entre os seis skatistas neste domingo.
Confira os classificados e as pontuações:
SEMIFINAL – PARK MASCULINO
(os 6 skatistas classificados para a final)
BATERIA 1
1º – Pedro Vita – 90,71 (finalista)
2º – Pedro Barros – 90,00 (finalista)
3º – Rafael Tomé – 87,42 (finalista)
4º – Pedro Quintas – 78,97
5º – Vicente Rigobello – 50,74
BATERIA 2
1º – Pedro Carvalho – 93,89 (finalista)
2º – Kalani Konig – 93,61 (finalista)
3º – Augusto Akio – 93,03 (finalista)
4º – Miguel Leal – 90,90
5º – Nicolas Falcão – 90,02
SEMIFINAL – PARK FEMININO
(as 6 skatistas classificadas para a final)
BATERIA 1
1ª – Raicca Ventura – 85,15 (finalista)
2ª – Dora Varella – 81,68 (finalista)
3ª – Isadora Pacheco – 81,11 (finalista)
4ª – Marina Lima – 70,67
5ª – Lua Vicente – 63,33
BATERIA 2
1ª – Fernanda Tonissi – 84,07 (finalista)
2ª – Yndiara Asp – 83,30 (finalista)
3ª – Sofia Godoy – 79,18 (finalista)
4ª – Helena Laurino – 78,00
5ª – Fernanda Galdino – 66,00
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