Kalani Konig leva prata para o Brasil no Mundial de Skate

O catarinense Kalani Konig brilhou na final do park no Mundial de Skate. Na noite deste domingo (8), ele encaixou quatro voltas perfeitas para conquistar a medalha de prata, superado apenas pelo espanhol Egoitz Bijueska, atual número 1 do ranking. O norte-americano Tom Schaar completou o pódio.

Além de Kalani, o brasileiro Luigi Cini também disputou a final, mas não acertou suas voltas e terminou em sexto lugar.

A final foi atrasada em pouco mais de duas horas devido às chuvas no Parque Cândido Portinari, sede da competição. Inicialmente prevista para as 16h10, a bateria começou oficialmente pouco depois das 18h.

Como foi a final?

O formato da final foi diferente e a prova foi disputadas em duas etapas. Primeiro, todos os atletas executaram três voltas de quarenta segundos. Na sequência, os cinco melhores atletas disputaram uma quarta volta, que definiu o título.

Kalani Konig foi o penúltimo a dropar na pista, mas não completou a primeira volta. Na segunda tentativa, repetiu a linha de segurança que fez sucesso na semifinal e recebeu 91.66 pontos, pulando para a segunda colocação. O brasileiro vinha fazendo mais uma volta perfeita, mas não melhorou sua nota. Mesmo assim, manteve sua posição para disputar a volta adicional.

Kalani Konig comemora volta na final do Mundial de Skate (Foto: Beatriz Pinheiro/ Lance!)

Na hora da decisão, Kalani fez uma volta perfeita, com muita velocidade e manobras precisas, levantando toda a torcida. Ao receber a nota de 94.80, ele foi muito celebrado pelos demais skatistas, recebeu um abraço de Luigi Cini e deu um beijo na namorada, que acompanhava a prova.

Porém, restava a última volta do fenômeno espanhol Egoitz Bijueska, atual líder do ranking. Ele abriu seu arsenal de manobras e superou o brasileiro, cravando 95.83 para ficar com o título.

Luigi Cini termina em sexto

Finalista olímpico, Luigi Cini vinha fazendo uma primeira volta excelente, mas acabou caindo e não concluiu sua linha. Na segunda tentativa, caiu faltando apenas dois segundos para zerar o cronômetro. O roteiro se repetiu na última volta e o brasileiro ficou com apenas 68.35, em sexto lugar, sem chance de disputar a volta adicional.