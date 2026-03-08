Vice-campeão mundial de skate, Kalani Konig sonha com ouro olímpico

Kalani Konig teve dificuldades para definir em palavras o que significava ser vice-campeão mundial de skate park. Porém, o sorriso estampado no rosto e o grupo de crianças pedindo autógrafos assim que deixou a área de competição foram um bom termômetro para entender o que ele havia acabado de conquistar.

O jovem catarinense teve uma noite tranquila de sono, auxiliado pelas meditações da mãe, e acordou se sentindo leve na manhã deste domingo (8). Mal sabia ele que a tarde seria de incerteza e tensão, já que as finais do park quase foram canceladas pelas condições climáticas adversas na capital paulista.

Ainda bem que a chuva parou, permitindo um show do jovem brasileiro. Aclamado pela torcida, ele foi aplaudido até pelo bicampeão olímpico Keegan Palmer, com quem disputou a decisão. Kalani voou na pista do Parque Cândido Portinari, acrescentou novas manobras nas suas linhas, e fez seu melhor resultado em um Mundial de Skate.

— Tô muito, muito feliz. Nas minhas voltas, durante as manobras, dava pra ouvir o grito da arquibancada, com essa vibração insana. Isso com certeza me ajudou muito, agora é comemorar - contou.

A atuação iluminada de Kalani foi capaz até de mudar a noite do compatriota Luigi Cini, que não fez uma boa final. Finalista olímpico em Paris, Luigi ficou bastante chateado após não conseguir concluir sua terceira volta e ficar fora da briga pelo título. Rapidamente, porém, ele passou a ser um torcedor na pista e apoiou Kalani intensamente. Os dois trocaram longos abraços durante a prova.

— Conheço o Luigi desde os meus quatro anos de idade, ele é um dos meus melhores amigos. Ele mora em Floripa agora, então a gente anda de skate juntos praticamente todo dia. O Luigi é praticamente um irmão pra mim, queria muito estar no pódio com ele - disse.

Kalani Konig durante a final do Mundial de Skate (Foto: Pablo Vaz/ STU)

Rumo ao sonho olímpico

O vice mundial fortalece Kalani Konig como um dos candidatos a representar o skate park brasileiro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Com o resultado, ele somará 64 mil pontos no ranking e fica bem posicionado para iniciar a corrida olímpica. Em 2026, a Copa do Mundo, em Roma, e o Mundial, em Assunção, contarão pontos diretamente para a classificação.

— É um grande sonho meu participar das Olimpíadas e ser campeão olímpico. Vou estar na corrida olímpica com certeza pra Los Angeles. Eu nunca tinha feito um resultado tão bom quanto esse, me dá uma confiança a mais - finalizou.

