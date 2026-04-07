Rayssa Leal cai e Kalani Konig é vice-líder; veja ranking mundial do skate atualizado

A World Skate divulgou, na última segunda-feira (6), a nova atualização do ranking mundial. O brasileiro melhor posicionado na lista é Kalani Konig, atual segundo colocado no park masculino. Já Rayssa Leal, que ocupava a vice-liderança na atualização anterior, caiu para a oitava posição, mas segue como a melhor atleta do Brasil no street feminino.

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Após conquistar a prata no Mundial em São Paulo, Kalani manteve sua posição no ranking, ficando atrás apenas do espanhol Egoitz Bijueska, campeão na capital paulista. O park masculino é a modalidade com o maior número de brasileiros no Top 30: Luigi Cini ocupa a quinta colocação, seguido por Gui Khury em sétimo e Luiz Mariano em nono. Completam a lista entre os melhores: Pedro Carvalho (14º), Dan Sabino (15º), Pedro Quintas (19º) e Pedro Barros (21º).

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No street masculino, Giovanni Vianna é o destaque brasileiro na quinta posição, seguido de perto por Wallace Gabriel em sexto. Outros seis skatistas do país figuram no Top 30: Ivan Monteiro (17º), João Lucas (18º), Felipe Gustavo (19º), Kelvin Hoefler (21º), Filipe Mota (23º) e Gabryel Aguilar (24º).

Rayssa Leal em ação no Mundial de Skate (Foto: Thiago da Luz/STU)

Rayssa cai para o 8º lugar

Após o desempenho no Mundial em São Paulo, a "Fadinha" desceu para o oitavo lugar no ranking mundial do street feminino. A queda se deve, em parte, ao fato de a brasileira somar um evento a menos do que suas principais concorrentes. A japonesa Ibuki Matsumoto, campeã mundial, lidera a lista. Além de Rayssa, outras três brasileiras aparecem no Top 30: Gabi Mazetto (19ª), Pâmela Rosa (25ª) e Maria Eduarda Souza (29ª).