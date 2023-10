Max Verstappen pode emplacar o seu tricampeonato na Fórmula 1 e igualar a Ayrton Senna em títulos já na corrida sprint deste sábado (7), no Circuito Internacional de Lusail, no Catar. A prova será realizada às 14h30 com transmissão da F1TV, no streaming, Bandsports na televisão fechada e Band na aberta.