Corinthians derrota São José e conquista a quarta vitória seguida no NBB

O Corinthians derrotou o São José Basquete nesta terça-feira (11) no Novo Basquete Brasil (NBB). Jogando em casa, o time começou com jogo equilibrado, mas foi ganhando força a partir da metade da partida. O Corinthians manteve a quarta posição no campeonato do NBB. A próxima partida do paulista será contra o Pato Basquete.

Destaques

A última derrota do Corinthians no NBB foi contra o Flamengo. Desde então, está invicto há quatro jogos;

Munford, do Corinthians, foi o maior pontuador do jogo, com 24 pontos;

No lado do São José, quem mais marcou foi Douglas dos Santos, com 21 pontos;

Corinthians é quarto no campeonato do NBB, enquanto o São José é 12º.

Corinthians e São José se enfrentam no NBB (Foto: Divulgação / Beto Miller)

Como foi a partida do NBB?

Fora de casa, o São José começou marcando e passou o primeiro quarto inteiro na frente do Corinthians. O time de casa chegou a empatar, mas não conseguiu virar o visitante, que deixou o placar geral em 19 a 15.

No segundo quarto, o Corinthians começou a recuperar e montar um jogo mais equilibrado frente ao São José. No final da parcial, o time paulista fechou o placar em 41 a 39.

Desde o segundo quarto, o Corinthians tomou as rédeas da partida e abriu bastante contra o São José, principalmente no terceiro quarto. Na terceira parcial, o Corinthians fez 21 a 9 e levou o placar geral do jogo a 62 a 48.

No último quarto, o São José até fez um jogo mais equilibrado, mas não o suficiente para conseguir virar a partida, encerrada em 78 a 64.

Outros resultados do dia no NBB