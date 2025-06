Red Bull nega arrependimento em protesto contra Russell no Canadá

A Red Bull protestou contra a Mercedes no GP do Canadá, acusando George Russell de frear de propósito durante o safety-car para Max Verstappen bater atrás e ser punido, já que o tetracampeão está apenas a um ponto de ser suspenso. Porém, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) rejeitou o protesto e manteve a vitória do #63. Christian Horner, chefe da equipe taurina, diz não estar arrependido da situação.

continua após a publicidade

➡️ Ferrari prevê atualização pedida por Hamilton, mas avisa: ‘Precisa extrair do carro’

Toto Wolff, comandante das Flechas de Prata, detonou a atitude do rival e avaliou o protesto da Red Bull como “mesquinho e ridículo”. Horner, por sua vez, argumentou que protestar era um direito do time.

Chefe da Red Bull: 'É um direito da equipe'

Questionado pela Sky Sports se estava arrependido, Christian respondeu:

— Não, absolutamente não. Quero dizer, é um direito da equipe fazer isso — afirmou.

— Vimos algo que achamos que não estava certo, e temos a condição de colocar isso à frente dos comissários. Então, foi o que escolhemos fazer. Não me arrependo de nada disso — encerrou.

continua após a publicidade

Com o protesto negado, Russell ficou com a vitória em Montreal. Verstappen foi o segundo e Andrea Kimi Antonelli fechou o pódio.

A Red Bull é a quarta colocada no Mundial de Construtores, com 162 pontos, 212 atrás da líder McLaren.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Fórmula 1 retorna entre os dias 27 e 29 de junho para o GP da Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.