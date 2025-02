Gui Santos deixa Durant ‘perdido’ e viraliza nas redes; veja

Gui Santos não desperdiçou mais uma oportunidade na NBA. O brasileiro viralizou na última sexta-feira (31) ao conseguir uma cesta contra o astro Kevin Durant. Apesar da derrota do Golden State Warriors por 130 a 105 contra o Phoenix Suns, o jovem contribuiu com 5 pontos, 2 assistências e 1 rebote durante pouco mais de 19 minutos em ação.

continua após a publicidade

O momento aconteceu no primeiro quarto da partida. Faltando pouco de quatro minutos para o fim da parcial, Gui Santos encarou a marcação de Durant e deixou o astro do Suns “perdido” ao conseguir a cesta. Confira os vídeos:

➡️ Bronny James é ovacionado pela torcida do Lakers aos gritos de: ‘MVP’

➡️Hall da Fama da NBA, Dwyane Wade revela ter retirado 40% dos rins para tratar câncer

Kevin Durant, que somou 19 pontos, 6 assistências e 3 rebotes na vitória do Suns, respondeu Gui Santos. Logo depois da cesta de Gui Santos, o ala pivô não deixou barato e fez uma bola de três pontos ao furar a defesa do brasileiro. O jogador do Phoenix provocou após o lance:

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Gui Santos e Nick Richards duelam pela bola na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / AFP)

Devin Booker foi o cestinha da partida. O jogador do Phoenix Suns anotou 31 pontos, 11 assistências e 5 rebotes. A vitória foi importante para a franquia que está em 8° na Conferência Oeste e busca reagir na temporada. Já o Warriors, que vinha de uma vitória contra o Thunder, se complicou na 11ª posição.