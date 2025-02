O Brasil está fora da Copa Davis após ser derrotado por 3 a 0 pela França neste domingo (10). A equipe brasileira viu sua campanha terminar já nas duplas, com Marcelo Melo e Rafael Matos superados por Pierre-Hugues Herbert e Benjamin Bonzi por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 6/4, depois de 2h07min de jogo. A partida, disputada em quadra rápida e coberta em Orleans, na França, definiu a eliminação brasileira após as derrotas de João Fonseca e Thiago Wild no sábado (9).

No primeiro dia de confronto, Fonseca, jovem promessa do tênis nacional, não resistiu ao 15º do mundo, Ugo Humbert, enquanto Wild, 76º do ranking, foi superado por Arthur Fils, 19º. Com o revés nas duplas, o Brasil agora terá que disputar os playoffs em setembro para tentar permanecer no grupo dos Qualifiers para a edição de 2026 da competição.

França avança e Brasil lamenta chances perdidas na Copa Davis

Marcelo Melo e Rafael Matos na Copa Davis, em Orleans, na França (Foto: André Gemmer/Green Filmes)

A dupla brasileira começou bem o confronto, quebrando o saque dos franceses ainda no início do primeiro set. No entanto, Herbert e Bonzi, impulsionados pela torcida local, reagiram rapidamente, equilibraram o jogo e fecharam o set em 6/4 após uma quebra no momento decisivo.

No segundo set, os franceses controlaram as ações e, com uma quebra no sexto game, abriram 5 a 2. A dupla brasileira não conseguiu reagir, e os franceses fecharam em 6/3. O período final foi marcado por muita tensão. Melo e Matos salvaram dois break points (15/40) no meio do jogo, mas não aproveitaram suas chances de quebra (15/30). No 4 a 4, erros na rede e falhas consecutivas custaram caro aos brasileiros, que foram quebrados e viram os franceses fecharem o jogo em 6/4.

Próximos passos do Brasil na Copa Davis

Com a vitória, a França avança para a segunda rodada dos Qualifiers, onde enfrentará a Croácia. O vencedor garantirá vaga no Final 8, que será disputado em Bolonha, na Itália, em novembro. Já o Brasil terá que se reorganizar para os playoffs em setembro, onde buscará manter suas chances de voltar ao grupo principal da competição em 2026.

A eliminação deixa um gosto amargo para a equipe brasileira, que chegou com esperanças de surpreender, mas não conseguiu superar o favoritismo francês, atual campeã da Copa Davis. Agora, o foco será em aprender com os erros e se preparar para os desafios que virão.