Chuva e ameaça de terremoto marcam expectativa pelo GP do Japão

Após uma breve pausa, a Fórmula 1 (F1) retorna a Suzuka neste fim de semana para o Grande Prêmio (GP) do Japão para a primeira rodada tripla da temporada. A McLaren chega embalada pelas vitórias recentes de Lando Norris, na Austrália, e Oscar Piastri, na China, e desponta como uma das favoritas. No entanto, a previsão de um clima instável pode adicionar um elemento imprevisível à corrida.

Diferente do último final de semana em Xangai, que contou com o formato Sprint, Suzuka volta ao cronograma tradicional, com os primeiros treinos livres na sexta-feira (4).

Megaterremoto pode afetar a realização da corrida?

O GP do Japão é disputado desde 1976 (Foto:Reprodução/Suzuka)

Na última segunda-feira (31), o governo local divulgou um relatório sobre a possibilidade de um terremoto atingir a costa do Pacífico, o que coloca tensão sob o GP do Japão. O estudo alerta para possíveis tsunamis devastadores, desabamento de centenas de edifícios e um potencial número de vítimas que pode chegar a 300 mil pessoas.

Apesar da gravidade da previsão, o relatório não estabelece um prazo para que o fenômeno ocorra, e, portanto, não há risco de o terremoto interfererir na realização do GP do Japão.

Previsão do tempo para o GP do Japão

A sexta-feira deve ser de céu claro, com temperatura máxima de 15°C e baixa probabilidade de chuva. Isso permitirá que as equipes realizem boas simulações antes da classificação no sábado.

No sábado, o tempo continuará estável, com poucas nuvens e uma leve elevação na temperatura, chegando a 16°C. A umidade subirá para 56%, e a chance de chuva aumentará para 10%.

Para o domingo, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) prevê 80% de possibilidade de chuva ao longo do dia, embora a chance de precipitação durante a corrida ainda seja considerada pequena. No entanto, os modelos meteorológicos divergem, o que gera incerteza sobre o impacto do clima na prova.

A corrida será realizada entre os dias 4 e 6 de abril, com transmissão durante a madrugada no Brasil.