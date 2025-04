Piloto da Fórmula 1 comete gafe e vira meme nas redes sociais: ‘Não é possível’

Uma brincadeira promovida pela Fórmula 1 entre Pierre Gasly e Jack Doohan, pilotos da Alpine, viralizou nas redes sociais após o australiano cometer um erro geográfico inusitado.

Durante a dinâmica, a produção perguntou aos pilotos qual era o rio mais longo da África, e a resposta de Doohan surpreendeu a todos.

— Qual o rio mais longo da África? — perguntou a entrevistadora.

— Não é o Amazonas? Chuva, Amazonas… Como ele é chamado, o Ama… — tentou responder Doohan, confuso.

A reação de Gasly foi imediata, caindo na gargalhada:

— Irmão… É muito longe da Austrália! — brincou o francês.

Mais gafes na brincadeira

Doohan não foi o único a cometer um deslize. Na mesma dinâmica, a dupla da Williams, Alex Albon e Carlos Sainz, também se envolveu em um equívoco.

Ao ser perguntado quem era mais provável de se atrasar, Albon apontou para Sainz e justificou sua escolha dizendo que isso era um costume da América Latina. O detalhe é que Carlos Sainz nasceu na Espanha, um país europeu, sem qualquer relação com a América Latina.

Pierre Gasly e Jack Doohan, pilotos da Alpine (Foto: Alpine)

Próxima corrida da Fórmula 1

A Fórmula 1 retorna neste fim de semana para o Grande Prêmio do Japão, que será disputado entre os dias 4 e 6 de abril, com transmissão durante a madrugada no Brasil.

O grid terá algumas mudanças: Yuki Tsunoda será o novo parceiro de Max Verstappen na Red Bull, enquanto Liam Lawson assumirá uma vaga na Racing Bulls, ao lado de Isack Hadjar.