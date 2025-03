O Brasil é uma das grandes potências do judô e continua revelando atletas para o cenário mundial. Entre os jovens, André Lucas é um dos destaques do país e vem conquistando seu espaço na categoria internacionalmente. Em busca de mais uma conquista, o judoca do Mato Grosso do Sul participará do International Masters Bremen na Alemanha, nos dias 21 e 22 de março.

André Lucas vence e conquista a classificação internacional

A classificação do atleta veio após vitória importante em torneio brasileiro. André se destacou ao ganhar o meeting nacional de judô na categoria Cadete Masculino Ligeiro. Nos próximos dias, ele enfrentará competidores de várias partes do mundo na Alemanha.

Valores e preparação do brasileiro no judô

Com apenas 15 anos, André já compete com atletas de até 17 anos, demonstração de maturidade. Apesar de ainda jovem, sua preparação é intensa e envolve uma cadeia importante de pessoas que o cercam, como treinadores, a equipe e sua família.

- Estou me preparando firme, com apoio dos meus treinadores, meu time e minha família, com a certeza de que farei o melhor que puder em cada luta. É uma ótima oportunidade participar desta competição Internacional, estar junto com a delegação brasileira e muitos competidores talentosos, além da possibilidade de treinar com diversos atletas de vários países da Europa na semana de Treinamento após o Campeonato - disse André Lucas.

As marcas de aprendizado sobre os ideais do judô formam o atleta, dentro e fora do tatame. Por isso, André valoriza o espírito de competição e as amizades que o esporte o proporcionou para a vida.

- A batalha é travada apenas dentro do tatame, eu admiro e respeito todos os meus adversários e sempre é possível aprender e evoluir, tanto nas vitórias quanto nas derrotas. Me sinto feliz e abençoado por Deus em ter a possibilidade de representar o Brasil mais uma vez junto com a equipe de judocas brasileiros das categorias Cadete e Júnior de judô - concluiu.

André Lucas busca conquistar bons resultados no cenário internacional. A competição na Alemanha, que também inclui atletas de até 21 anos, promove um intercâmbio de experiências e técnicas entre os competidores. A delegação brasileira, com o judoca, promete representar o país com determinação.