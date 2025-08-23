menu hamburguer
Conjunto brasileiro busca medalha no Mundial de Ginástica Rítmica; acompanhe resultados

Brasil busca conquista inédita

Seleção Brasileira de ginástica rítmica em treino no Rio de Janeiro (Foto: Wallace Teixeira / Lance!)
Seleção Brasileira de ginástica rítmica em treino no Rio de Janeiro (Foto: Wallace Teixeira / Lance!)
23/08/2025
O conjunto brasileiro busca a sua primeira conquista no Mundial de Ginástica Rítmica. As atletas disputam nas séries simples (cinco fitas) e mista (dois arcos e três bolas). As atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves entram no tablado a partir das 14h (de Brasília), integrando o Grupo A da disputa. Acompanhe os resultados do Brasil abaixo:
ATUALIZAÇÃO: as brasileiras são as oitavas a entrar

Confira como está sendo as apresentações das brasileiras no Mundial de Ginástica Rítmica

Série mista (dois arcos e três bolas)

As brasileiras fizeram uma série muito boa, sem apresentar erros muitos graves. A série mista tem como música o clássico "Evidências", de Xitãozinho e Chororó, o que fez a torcida levantar e explodir a cada acerto. O conjunto brasileiro começou o dia com nota 27.850, considerada uma ótima nota na modalidade. Foram 12.900 pela dificuldade, 7.100 pela execução e 7.850 pelo artístico.

Conjunto do Brasil ao som de Evidências no Mundial de Ginástica Rítmica, Rio de Janeiro (Foto: Ivan Carvalho)
Conjunto do Brasil ao som de Evidências no Mundial de Ginástica Rítmica, Rio de Janeiro (Foto: Ivan Carvalho)

Série simples (cinco fitas)

Não apresentado

Equipe de ginástica rítmica para o mundial de 2025 (Foto: Wallace Teixeira / Lance!)
Equipe de ginástica rítmica para o mundial de 2025 (Foto: Wallace Teixeira / Lance!)

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

