Conjunto brasileiro busca medalha no Mundial de Ginástica Rítmica; acompanhe resultados
Brasil busca conquista inédita
- Matéria
- Mais Notícias
O conjunto brasileiro busca a sua primeira conquista no Mundial de Ginástica Rítmica. As atletas disputam nas séries simples (cinco fitas) e mista (dois arcos e três bolas). As atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves entram no tablado a partir das 14h (de Brasília), integrando o Grupo A da disputa. Acompanhe os resultados do Brasil abaixo:
ATUALIZAÇÃO: as brasileiras são as oitavas a entrar
VÍDEO: Barbara Domingos leva torcida à loucura no Mundial de Ginástica Rítmica
Mais Esportes
Barbara Domingos faz história e fica no top-10 do Mundial de Ginástica Rítmica
Mais Esportes
Brasileiras brilham na final do Mundial de Ginástica Rítmica; Babi busca top-10
Mais Esportes
➡️ Ao som de ‘Evidências’, torcida vibra e Brasil brilha no Mundial de Ginástica Rítmica
Confira como está sendo as apresentações das brasileiras no Mundial de Ginástica Rítmica
Série mista (dois arcos e três bolas)
As brasileiras fizeram uma série muito boa, sem apresentar erros muitos graves. A série mista tem como música o clássico "Evidências", de Xitãozinho e Chororó, o que fez a torcida levantar e explodir a cada acerto. O conjunto brasileiro começou o dia com nota 27.850, considerada uma ótima nota na modalidade. Foram 12.900 pela dificuldade, 7.100 pela execução e 7.850 pelo artístico.
Série simples (cinco fitas)
Não apresentado
Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025
O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias