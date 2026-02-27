Isac, do vôlei, pede doação de sangue para a filha: 'Pode salvar a vida dela'
Maitê, de quatro meses, passará por uma cirurgia nesta sexta (27)
O central do Praia Clube e da Seleção Brasileira de vôlei masculino, Isac Viana, utilizou suas redes sociais para compartilhar um apelo de sua esposa, Luíla Melo Teixeira. O casal solicita doações de sangue para a filha, Maitê, que nasceu em outubro de 2025 e passará por um procedimento cirúrgico em breve.
— Amigos, estamos precisando de doadores de sangue para repor o estoque no hospital onde acontecerá a cirurgia da Maitê. Sua doação pode salvar a vida dela e de muitas outras — publicou o jogador.
As doações devem ser direcionadas ao banco de sangue do Hospital Biocor Rede D'Or, em Nova Lima (MG).
- Local: Hospital Biocor (Rua da Paisagem, 250 – Vila da Serra, Nova Lima-MG).
- Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 8h às 16h30.
- Sábados: Das 8h às 11h (apenas com agendamento prévio).
O quadro clínico completo da bebê de quatro meses não foi divulgado, mas, segundo informações da assessoria do jogador ao portal O Tempo Sports, esta será a terceira cirurgia de Maitê.
Praia Clube enfrenta Sada Cruzeiro na Superliga
O Praia Clube, time de Isac, entra em quadra nesta segunda-feira (2) contra o Sada Cruzeiro, pela 19ª rodada da Superliga Masculina. O confronto está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Ginásio Poliesportivo do Riacho (Riachão), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
A partida é decisiva e pode definir a liderança da competição. O clube de Uberlândia soma 14 vitórias e quatro derrotas, enquanto a Raposa lidera com 15 triunfos e apenas três tropeços.
