Brasileiras buscam título no Mundial de Ginástica Rítmica; acompanhe resultados

Ginastas buscam título inédito no individual geral

Arena Carioca pronta para receber o Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 (Foto: Melogym/CBG)
Arena Carioca pronta para receber o Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 (Foto: Melogym/CBG)
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThayuan Leiras,
Dia 22/08/2025
14:14
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Barbara Domingos e Geovanna Santos conquistaram vaga na final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica. Elas entram no tablado nesta sexta-feira (22), no Grupo B, a partir das 14h30 (de Brasília). Acompanhe os resultados abaixo. Sportv (TV fechada), Eurovision Sport (streaming) e CazéTV (canal no Youtube) transmitem. ➡️ Clique para assistir no Sportv
ATUALIZAÇÃO: Brasileiras são quinta e sexta a se apresentarem

➡️ ESPECIAL: atleta da seleção demonstra desafios dos aparelhos da ginástica rítmica

Resultado das brasileiras no Mundial de Ginástica Rítmica - final do individual geral

Notas parciais:

Geovanna Santos -
Barbara Domingos -

Arco

Aguardando apresentações

Bola

Aguardando apresentações

Maças

Aguardando apresentações

Fitas

Aguardando apresentações

Geovanna Santos no primeiro dia do Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro (Foto_ Ivan Carvalho _ CBG)
Geovanna Santos no primeiro dia do Mundial de Ginástica Rítmica do Rio de Janeiro (Foto_ Ivan Carvalho _ CBG)

Veja classificadas para a final do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica

GRUPO B (POSIÇÕES 10ª A 18ª) - SEX, 14h30

  1. 10º - Polina Karika (Ucrânia) - 83.900 pontos
  2. 11º - Daniela Munits (Israel) - 83.750 pontos
  3. 12º - Amalia Lica (Romênia) - 83.500 pontos
  4. 13º - Geovanna Santos (Brasil) - 83.500 pontos
  5. 14º - Eva Brezalieva (Bulgária) - 83.350 pontos
  6. 15º - Barbara Domingos (Brasil) - 82.800 pontos
  7. 16º - Megan Chu (Estados Unidos) - 82.750 pontos
  8. 17º - Liliana Lewinska (Polônia) - 82.700 pontos
  9. 18º - Hatice Gokce Emir (Turquia) - 82.700 pontos
Barbara Domingos se apresenta com as maças no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 (Foto: Ivan Carvalho / CBG)
Barbara Domingos se apresenta com as maças no Mundial de Ginástica Rítmica de 2025 (Foto: Ivan Carvalho / CBG)

GRUPO A (POSIÇÕES 1º A 9º) - SEX, 17h

  1. 1º - Darja Varfolomeev (Alemanha) - 92.850 pontos
  2. 2º - Taisiia Onofriichuk (Ucrânia) - 90.150 pontos
  3. 3º - Stiliana Nikolova (Bulgária) - 88.800 pontos
  4. 4º - Sofia Raffaeli (Itália) - 87.350 pontos
  5. 5º - Takhmina Ikromova (Uzbequistão) - 86.300 pontos
  6. 6º - Rin Keys (Estados Unidos) - 85.200 pontos
  7. 7º - Anastasia Simakova (Alemanha) - 84.700 pontos
  8. 8º - Tara Dragas (Itália) - 84.650 pontos
  9. 9º - Meital Maayan Sumkin (Israel) - 84.250 pontos

Formato de competição do Mundial de Ginástica Rítmica de 2025

O Mundial é disputado em duas modalidades: individual e por conjunto. Nas equipes, há duas séries: a simples, usando cinco fitas, e as mistas, com três bolas e dois arcos. As notas das duas séries são somadas, definindo o pódio. Além disso, há uma final específica para cada uma das séries.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Conjunto brasileiro é integrado pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Elas vêm de bons resultados para a Ginástica Rítmica brasileira, incluindo um ouro na Copa do Mundo de Milão, na Itália.

No individual, Bárbara Domingos e Geovanna Santos representam a Seleção. Elas disputam nos quatro aparelhos: arco, bola, fitas e maças. Na competição, há a final geral (com a soma das quatro notas), além das finais específicas por aparelhos.

Programação do dia

Sexta-feira, 22 de Agosto
14h30-16h40 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10 a 18)
17h-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1 a 9)

Siga o Lance! no Google News
