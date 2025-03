Conheça Kirsty Coventry, única mulher concorrendo a presidência do COI

O Comitê Olímpico Internacional (COI) realiza as eleições nesta quinta-feira (20), na Grécia. A reta final é marcada pela expectativa de uma mudança de perfil no comando da organização, com Kirsty Coventry, única mulher entre os sete candidatos, podendo protagonizar um marco histórico no COI.

Caso vença, a ex-nadadora do Zimbábue será a primeira mulher e a primeira africana — entre homens e mulheres — a assumir a presidência do COI. O Lance! apresenta Kirsty Coventry, uma das candidatas à presidência da entidade.

Quem é Kirsty Coventry?

Kirsty Coventry possui sete medalhas olímpicas (Foto: Tim Clary/AFP)

Atleta olímpica

Nascida em 1983, em Harare, no Zimbábue, Kirsty Coventry foi uma nadadora de sucesso. Com carreira consolidada nos Estados Unidos, ela sempre defendeu seu país natal, onde é conhecida como “tesouro nacional”. A ex-nadadora possui um currículo olímpico impressionante: sete medalhas, incluindo dois ouros, quatro pratas e um bronze. Ela detém o título de atleta feminina mais vitoriosa do continente africano em Jogos Olímpicos.

Kirsty participou de cinco edições olímpicas, estreando aos 16 anos em Sydney 2000. Conquistou seu primeiro ouro nos 200m costas em Atenas 2004 e, quatro anos depois, em Pequim 2008, alcançou o bicampeonato na mesma prova. A zimbabuense encerrou a carreira em 2016, após os Jogos do Rio.

Fora das piscinas

Kirsty também construiu uma trajetória de sucesso fora das piscinas. Enquanto ainda competia, foi eleita para a Comissão de Atletas do COI em 2013, representando os atletas por oito anos, três deles como presidente. Desde 2018, é Ministra do Esporte do Zimbábue e, recentemente, tornou-se membro do Conselho Executivo do COI.

Mãe de duas meninas

Kirsty Coventry é mãe de duas meninas, a mais nova com seis meses de idade. Frequentemente, a ex-nadadora fala sobre o equilíbrio entre a maternidade e os desafios profissionais.

— Tenho uma rede incrível de apoio do meu marido e da minha família. Esse é um modo de vida normal para nós. Acho que é uma boa maneira de mostrar que as mulheres são tão capazes quanto os homens, mesmo que precisemos ser mães, esposas, filhas etc. em tempo integral — disse a ex-nadadora.

Se eleita, Coventry, de 41 anos, será a segunda presidente mais jovem do COI, atrás apenas de Pierre de Coubertin, criador dos Jogos Olímpicos, que assumiu o cargo aos 33 anos.

Como funciona a eleição para presidente do COI?

O mandato do Comitê Olímpico Internacional é de oito anos, com possibilidade máxima de 12. A votação é secreta, e 109 membros da entidade fazem sua escolha para presidente. O Brasil tem dois representantes entre os votantes: Bernard Rajzman, medalhista de prata no vôlei em 1984 e membro do COI desde 2013, e Andrew Parsons, atual presidente do Comitê Paralímpico Internacional.

Até 2025, foram apenas nove presidentes homens, entre eles o criador dos Jogos Olímpicos, Pierre de Coubertin, presidente por 29 anos. O alemão Thomas Bach está no comando desde 2013 e terminará o mandato no dia 23 de junho, quando acontecerá a transferência de cargo para o novo presidente.