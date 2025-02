A AB InBev renovou seu patrocínio ao Comitê Olímpico Internacional (COI) até 2032. Em parceria desde 2024, o anúncio, feito na última segunda-feira (25), renova o acordo que estava previsto até as Olimpíadas de Los Angeles de 2028. Agora, a colaboração incluirá os Jogos de Inverno dos Alpes Franceses 2030 e os Jogos de Verão de Brisbane 2032.

Membro do Programa Top, a AB InBev expandiu, junto do COI, a parceria que inclui a promoção da cerveja sem álcool Corona Cero como patrocinadora global nos Jogos Olímpicos. Vale destacar que a colaboração, iniciada em 2024, abrange também o Comitê Paralímpico Internacional (IPC) e os Jogos Paralímpicos.

Thomas Bach, presidente do COI, destacou o impacto positivo da parceria e as campanhas de marketing da Corona Cero durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O dirigente ainda celebrou a extensão do acordo com a empresa.

- Depois de vivenciar seus primeiros Jogos Olímpicos como Parceiro Olímpico Mundial em Paris, a AB InBev nos impressionou com celebrações incríveis dos Jogos Olímpicos por meio de suas campanhas de marketing da Corona Cero. Estamos muito satisfeitos que, após o sucesso de Paris 2024, estamos estendendo esta parceria e nosso trabalho junto com a AB InBev até Brisbane 2032 - afirmou.

Já do outro lado, o CEO da AB InBev, Michel Doukeris, ressaltou a sinergia entre cerveja e esportes e afirmou estar confiante com o futuro do acordo, em que promovem ações positivas com os torcedores.

- Paris 2024 mostrou o alcance global dos Jogos Olímpicos e solidificou o que já sabíamos, que cerveja e esportes são melhores juntos. Planejamos continuar ativando a categoria de cerveja para envolver positivamente os fãs de esportes, ao mesmo tempo em que ajudamos a criar um futuro com mais torcida - declarou Doukeris.

Nos Estados Unidos, a AB InBev apoiará os Jogos Olímpicos e Paralímpicos até Brisbane 2032 por meio da cerveja Michelob Ultra. O sucesso comentado pelo presidente do COI também foi registrado pela empresa, que anotou um crescimento de "três dígitos" nos últimos meses de 2024.