Conheça Jannik Sinner: novo número 1 do mundo no tênis

Escrito por Lance! • Publicada em 14/06/2024 - 11:28 • Rio de Janeiro

Com a desistência do astro sérvio, Novak Djokovic do Roland Garros, após detectar uma lesão no joelho, Jannik Sinner assumiu o primeiro lugar no ranking da ATP - Associação de Tenistas Profissionais.

Nascido em San Candido, cidade ao norte da Itália, o jovem de 22 anos se torna o primeiro italiano a ocupar o primeiro lugar do ranking desde que foi criado, há 51 anos.

O futuro do tênis italiano já tem prêmios enormes na carreira. Em 2024, Sinner conquistou seu primeiro Grand Slam, o Australian Open. Neste mesmo ano, ele conquistou o Master 1000 de Miami, que também conquistou em 2023, no Canadá.

Apesar de ter sido a desistência de Djokovic que o fez atingir a liderança do ranking mundial, o garoto lamentou a lesão da estrela do tênis, que é uma das suas referências no esporte.

- O que eu posso dizer? Antes de tudo, é um sonho de todo atleta tornar-se o primeiro do mundo. Por outro lado, ver que o Novak (se lesionou), é lamentável para todos, eu desejo a ele uma boa recuperação. - disse Jannik Sinner quando perguntado sobre a desistência de Novak Djokovic.

O talento de Sinner vem encantando os fãs de tênis espalhados pelo mundo. Não à toa, o garoto já ganhou até uma torcida organizada: os ‘Carotas Boys’. Os fãs de Sinner assistem às partidas do atleta fantasiados de cenoura, fazendo referência aos momentos que o atleta comia cenoura, nos intervalos entre os games de uma partida.

