Meligeni crava: ‘tempo de Djokovic como número 1 acabou

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 13/06/2024 - 15:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-tenista brasileiro Fernando Meligeni, ex-top 25 do mundo e semifinalista de Roland Garros em 1999, comentou sobre a nova fase de Novak Djokovic. Para o ex-atleta, o tempo do sérvio como líder do ranking acabou.

- Sempre que você vai falar de Djokovic, você tem grande chance de errar. Para mim acho que o tempo do Djokovic como número 1 acabou. Não acho que ele volta a dominar o tênis mundial - afirmou, Meligeni.

Novak Djokovic faz uma temporada abaixo de seu padrão em 2024. O tenista ainda não conquistou nenhum troféu na atual temporada. Na última competição - o Grand Slam de Roland Garros - o jogador precisou abandonar a competição por conta de uma lesão. Na partida da quarta rodada, contra Cerúndolo, o sérvio teve uma lesão no joelho. Por isso, desistiu das quartas de final contra o norueguês Casper Ruud.

- Não sei se ele tem tênis mais pra isso porque tênis é perna. O tênis está indo em uma velocidade e intensidade que você vê ele correr atrás e isso não é demérito, ele tem 37 anos. Djokovic jogou o tempo inteiro pois tinha o Big 3 para enfrentar Nadal e Federer que era o prazer dele, mostrar pros dois que era melhor. Isso era importante pra ele. E segundo, o número de Grand Slams. Ele tem certeza que ninguém vai passar ele. Não consigo ver um Alcaraz ou Sinner jogarem 20 anos e passarem ele. Onde está a motivação dele ? Olimpíada. Não sabe se vai jogar. E aí, vai jogar para ganhar outro US Open ? Olha, os dias estão contados. Estou achando que o fim está perto - completou.

A lesão do sérvio é uma ruptura no menisco medial do joelho direito. De acordo com o jornal francês "L'equipe", Djokovic decidiu fazer a cirurgia para reparar a contusão. A opção seria por conta da disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, onde Novak persegue o único título que não tem: o ouro Olímpico.