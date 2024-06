Nadal surpreende e disputará torneio na Suécia antes das Olimpíadas de Paris

Copiar Link

Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 13/06/2024 - 10:46 • Bastad (Suécia)

Notícia surpreendente nesta quinta-feira (13). O ATP 250 de Bastad, na Suécia, confirmou a presença de Rafael Nadal para disputar a competição que começa no dia 15 de julho, logo após o torneio de Wimbledon.

A competição no saibro vai até o dia 21 de julho, pouco antes dos Jogos Olímpicos de Paris que serão disputados ao final do próximo mês. O tenista, inclusive, disputará o torneio de duplas ao lado da jovem sensação Carlos Alcaraz.

Rafael Nadal possui 14 títulos de Roland Garros (Foto: Andreas Solaro / AFP)

Nadal foi campeão do torneio em 2005, última vez que disputou a competição. Além disso, foi neste ano onde o espanhol despontou para o circuito mundial da modalidade. O tenista também teve atuações no evento em 2003 e 2004.

- Estamos empolgados em anuncia um dos melhores de todos os tempos de volta - disse o comunicado nas redes sociais do torneio na riviera sueca.

Rafael Nadal é um dos maiores tenistas da história. O currículo do espanhol conta com 22 títulos de Grand Slam (US Open, Australian Opem, Roland Garros e Wimbledon). Além disso, o atleta foi campeão olímpico no simples em Pequim, 2008, e também faturou o ouro nas duplas no Rio, em 2016.