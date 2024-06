Jannik Sinner perdeu para Carlos Alcaraz na semifinal de Roland Garros (Foto: Bertrand Guay / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 10/06/2024 - 11:03 • Ponte Vedra Beach (EUA)

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) confirmou, nesta segunda-feira (10), o italiano Jannik Sinner como o novo número 1 do ranking após sua campanha de semifinal em Roland Garros. Sinner fez história para o tênis da Itália ao se tornar o primeiro do país no lugar mais alto da tabela.

O tenista ainda abriu uma diferença de quase mil pontos para o segundo colocado, assumido pelo espanhol Carlos Alcaraz. Sinner foi aos 9525 pontos contra 8580 do jovem espanhol.

Novak Djokovic, que defendia o título do ano passado, caiu para o terceiro lugar com 8360. O sérvio desistiu nas quartas de final de Roland Garros, contra Casper Ruud, por conta de uma lesão de menisco no joelho.

Alexander Zverev, vice-campeão do último Grand Slam, somou 580 pontos com sua final inédita no torneio e ficou com 6885 na quarta colocação. A outra mudança no top 10 foi do australiano Alex De Minaur - o atleta subiu dois degraus e chegou ao nono lugar.

Jannik Sinner é o novo número 1 do mundo no tênis masculino (Foto: Bertrand Guay / AFP)

Para completar o top 10 do ranking mundial, Daniil Medvedev é o quinto, seguido por Andrey Rublev (6º), Casper Ruud (7º), Hubert Hurkacz (8º). Grigor Dimitrov (10º) fecha o top 10. O grego Stefanos Tsitsipas foi empurrado para fora do grupo e é o 11º, caindo duas colocações.

Confira o top 10 do ranking mundial

1º - Jannik Sinner (ITA)

2º - Carlos Alcaraz (ESP)

3º - Novak Djokovic (SER)

4º - Alexander Zverev (ALE)

5º - Daniil Medvev (RUS)

6º - Andrey Rublev (RUS)

7º - Casper Ruud (NOR)

8º - Hubert Hurkacz (POL)

9º - Alex de Minaur (AUS)

10º - Grigor Dimitrov (BUL)