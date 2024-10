Conheça as vítimas do acidente no Paraná que transportava time de remo

A Prefeitura de Pelotas informou as identificações das vítimas do acidente ocorrido na BR-376, em Guaratuba, na divisa entre Santa Catarina e o Paraná. Os nove mortos estavam na van que foi atingida por uma carreta. Dentre os nomes, estão os atletas, o técnico de um time do "Projeto Remar para o Futuro" e o motorista do veículo.

Além das vítimas, outras duas pessoas foram encaminhadas para o hospital de Joiville, em Santa Catarina, e estão com ferimentos leves. Sete dos nove mortos eram atletas do "Projeto Remar para o Futuro", e que competiam no Campeonato Brasileiro Unificado de Remo, onde conquistam sete medalhas.

Quem são as vítimas do acidente?

Samuel Benites Lopes, 15 anos Henri Fontoura Guimarães, 15 anos João Pedro Kerchiner, 17 anos Helen Belony, 20 anos Nicole da Cruz, 15 anos Angel Souto Vidal, 16 anos Vitor Fernandes Camargo, 17 anos Oguener Tissot (coordenador), 43 anos Ricardo Leal da Cunha (motorista), 52 anos

A delegação retornava de São Paulo, onde participou neste fim de semana do Campeonato Brasileiro Unificado na Universidade de São Paulo (USP), quando, na noite deste domingo (20), foi atingida por uma carreta na BR-376, nas imediações de Guaratuba. A Prefeitura de Pelotas decretou luto oficial de sete dias.

O "Projeto Remar para o Futuro" ocorre desde 2015 em Pelotas, em parceria entre a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e a Prefeitura. A iniciativa tem o objetivo de socializar alunos da rede pública municipal por meio do esporte e estimular o desenvolvimento social e a formação de atletas. O projeto já havia emplacou 12 atletas nas categorias de base da Seleção de Remo.

Nota de pesar do Ministério do Esporte

"Ministério do Esporte recebeu com imensa tristeza a notícia do grave acidente ocorrido nesta segunda-feira (21) na BR-376, envolvendo atletas da equipe de remo de Pelotas, que resultou em várias vítimas fatais e feridos.

Em nome de toda a comunidade esportiva, expressamos nosso profundo pesar por essa tragédia que afeta a todos. Desejamos força e coragem para enfrentarem essas perdas irreparáveis e colocamos o Ministério do Esporte à disposição para auxiliar naquilo que for necessário.

Aos feridos, manifestamos nossa solidariedade e votos de plena recuperação.

Neste momento de luto, reafirmamos a importância de estarmos unidos como nação e comunidade, oferecendo apoio às vítimas e seus entes queridos."