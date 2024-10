Norris acusa Verstappen de exceder limites de pista em Austin

Pole do GP dos Estados Unidos, Lando Norris mais uma vez perdeu a primeira posição na volta inicial, neste domingo (20), e terminou a 19ª etapa da temporada na quarta colocação. Atacado por Max Verstappen na curva 1, o inglês acabou ultrapassado também por Charles Leclerc e Carlos Sainz, e o plano da McLaren de atacar o neerlandês no fim não rendeu o final esperado.

Apesar de ter ritmo para passar, Norris permaneceu atrás de Verstappen durante algumas voltas, sem ensaiar um ataque propriamente dito. Quando o fez, encarou jogo duro do rival, que mergulhou por dentro e espalhou. Lando, então, passou por fora da pista, o que rendeu uma punição de 5s e a perda da terceira posição para o tricampeão.

Ao analisar o momento, Norris não soube dizer se o comportamento correto seria devolver a posição a Verstappen. Segundo ele, a demora na decisão dos comissários indica que o cenário gerou uma decisão difícil.

— É impossível saber [se deveria ter devolvido a posição]. Eles [comissários] obviamente não conseguiram se decidir por algumas voltas. Então, não era uma decisão fácil. Se fosse, teria vindo um pouco mais cedo — explicou o inglês.

Lando Norris no GP dos Estados Unidos, no Texas (Foto: Rudy Carezzevoli / AFP)

No entanto, Norris acusou Verstappen de também ter se beneficiado ao passar por fora da pista. Segundo ele, a entrada de Max na curva mostra que houve um excesso de resistência por parte do carro da Red Bull, e ‘empurrar’ Lando rendeu vantagem na briga.

— Eu tentei [ficar na pista], e ele também passou por fora. Então, se ele sai da pista, claramente entrou de forma muito dura e também ganhou uma vantagem por fazer isso. Mas eu não faço as regras — finalizou Norris.

Com os resultados do GP dos EUA, Verstappen foi a 354 pontos no Mundial de Pilotos, enquanto Norris ficou com 297 e viu Leclerc se aproximar, agora com 275 tentos. No Mundial de Construtores, a McLaren segue no topo com 544, mas a Ferrari encostou de vez na Red Bull: 496 para os italianos, 504 para os taurinos.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de outubro com o GP da Cidade do México, no Autódromo Hermanos Rodríguez.