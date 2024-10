Durante uma viagem para Pelotas, no Rio Grande do Sul, uma carreta atingiu a van de uma equipe de remo na BR-376, no Paraná. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, nove pessoas morreram no acidente, que aconteceu na noite deste domingo (20). Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados.

Quem eram os atletas?

A equipe estava saindo da capital paulista, depois de uma disputa realizada na Universidade de São Paulo, onde os atletas conquistaram sete medalhas. De acordo com a CBN de Curitiba, os atletas são do projeto sócio-esportivo "Remar para o futuro" e ficaram na metrópole por cerca de uma semana, durante a duração do torneio.

Como foi o acidente?

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram envolvidos no acidente uma carreta contêiner, um carro de passeio e a van da equipe de remo no Km 665 da rodovia, em direção a Santa Catarina.

A van, que transportava o grupo de 10 pessoas, foi atingida por trâs pelo caminhão, após o veículo perder os freios. Devido ao impacto, a van colidiu com outro carro, que estava a passeio, e foi arrastada para fora da rodovia pela carreta que tombou sobre o veículo da equipe.

Equipe de remo é atingida no Paraná (Foto: PRF)

O motorista do caminhão e um adolescente de 17 anos foram socorridos com ferimentos leves, e estão em acompanhamento no hospital. Já o motorista do carro a passeio não se feriu. O resto do grupo não resistiu.

Com o acidente, a rodovia foi interditada e, até última atualização na manhã desta segunda-feira (21), continua fechada no sentido Santa Catarina.