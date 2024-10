Jogador do San Francisco 49ers estreia na NFL 50 dias após ser baleado

Escolhido pelo San Francisco 49ers no Draft de 2024, Ricky Pearsall estreou na NFL 50 dias após ser baleado. O wide reciver de 24 anos sofreu uma tentativa de assalto na Union Square, em Nova Iorque, Estados Unidos, no dia 31 de agosto. O atleta fez sua primeira aparição pelos Niners na derrota da equipe contra o Kansas City Chiefs, na semana sete.

Pearsall foi baleado na região do peito enquanto distribuía autografos na Union Square, em Nova Iorque. Segundo os presentes no momento, Ricky sofreu uma tentativa de assalto e foi baleado ao reagir. Apesar do susto, o atleta conseguiu se manter consciente e conseguiu caminhar até a ambulância.

Cinquenta dias após o episódio, Ricky estreou na NFL na partida entre 49ers e Chiefs. Apesar da data especial, a equipe do recebedor foi derrotada pelos atuais bicampeões da liga por 28 a 18, com show de Patrick Mahomes. Pearsall teve partida discreta e não foi muito acionado, com três recepções e 21 jardas.

Após a partida, o wide reciver comentou da felicidade de estrear na maior liga de futebol americano. Mesmo com a derrota, Pearsall agradeceu o apoio da torcida e dos colegas de time durante o retorno.

- Estamos tentando conseguir mais, mover a bola e marcar alguns pontos. Mas depois da jogada que fiz, meus colegas de equipe me aplaudiram, disseram que estavam felizes por mim e orgulhosos de mim. Foi quando a torcida se animou e tudo ficou um pouco mais barulhento. Sim, aproveitei a oportunidade para agradecer por tudo que me trouxe até aqui e por todas as bênçãos que me acompanharam - disse Pearsall na coletiva pós-jogo.

(Foto: Thearon W. Henderson / AFP)

Ricky Pearsall foi escolhido pelo San Francisco 49ers na primeira rodada do Draft da NFL deste ano. No futebol americano universitário, o recebedor teve passagens pelo Arizona State Sun Devils e por Florida Gators.