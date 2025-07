Confira onde assistir e tudo sobre a fase final da VNL feminina

A Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina de 2025 chega ao fim neste domingo (27), quando acontecem as finais. Após uma intensa fase de grupos, a etapa final será disputada entre os dias 23 e 27 de julho, a partir das quartas de final, na Polônia. Com apenas uma derrota, a Seleção Brasileiro Feminina de Vôlei se classificou em segundo lugar, atrás apenas da Itália, e enfrentará a Alemanha em busca da vaga nas semifinais.

Para o confronto decisivo, o Brasil iniciou os treinamentos na Polônia, palco da fase final da VNL, na última segunda-feira (21). O técnico Zé Roberto definiu a lista de relacionadas para o confronto com mesma equipe da última semana das classificatórias. Após lesão no joelho, a ponteira Ana Cristina continua processo de recuperação e é desfalque confirmado da Seleção Brasileira.

Veja lista de relacionadas do Brasil

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess e Lorena

Líberos: Laís e Marcelle

Como funciona a VNL feminina

A primeira fase contou com 12 jogos para cada seleção participante, divididas em grupos em três etapas diferentes, com quatro partidas por etapa. As vitórias e sets vencidos somaram pontos durante a classificatória, e uma tabela geral se formou com as equipes.

O Brasil, por sua vez, garantiu a classificação com 31 pontos e 11 vitórias, atrás apenas da Itália, que venceu 12 partidas e somou 33 pontos. Adversária da Amarelinha das quartas de final, a Alemanha avançou como a sétima colocada ao somar 23 pontos.

A seguir, entre os dias 23 e 27 de julho, o torneio volta em formato de mata-mata, em que uma derrota significa também a eliminação da equipe. Os dois primeiros dias estão reservados para as quartas de final. Após a disputa, as seleções terão sexta-feira (25) como dia livre, e as semifinais iniciam-se no sábado. A final e a disputa de terceiro lugar da VNL acontecem no domingo (27).

Saiba onde assistir

Assim como na primeira fase, o SporTV será o responsável por transmitir os jogos do mata-mata da VNL feminina. Os fiéis "vôlei fãs" também poderão escolher a plataforma de streaming VBTV para acompanhar os confrontos.

Calendário completo de jogos da VNL feminina

Quarta-feira - 23 de julho

Quartas #109: Itália x Estados Unidos - 11h30 Quartas #110: Polônia x China - 15h

Quinta-feira - 24 de julho

Quartas #112: Japão x Turquia - 11h30

Quartas #111: Brasil x Alemanha - 15h

Sábado - 26 de julho

Semifinal #113: a definir x a definir - 11h

Semifinal #114: a definir x a definir - 15h

Domingo - 27 de julho

Terceiro lugar: a definir x a definir - 11h

Primeiro lugar: a definir x a definir - 15h