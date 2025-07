Seleção Brasileira celebra avanço na VNL masculina e projeta próxima fase; veja

Neste domingo (20), a Seleção Brasileira masculina de vôlei encerrou a fase classificatória VNL masculina e garantiu a primeira colocação isolada da classificação. Em uma vitória por 3 sets a 2 contra a Alemanha, o Brasil se despediu da etapa de grupos e, agora, mira as quartas de final. O treinador Bernardinho e o atleta Arthur Bento, destaque da última vitória brasileira, comemoraram a atuação do elenco e projetaram a próxima fase.

O Brasil acumulou 32 pontos e 11 vitórias, em 12 jogos disputados, e chega com moral aos play-offs. A única derrota que a seleção sofreu foi contra Cuba, por 3 sets a 2, ainda na segunda partida da competição.

Com atuações de destaque, o Brasil pôde rodar o time na primeira fase e mostrou ter boas opções no banco. Já classificado em primeiro lugas antes de entrar em quadra na madrugada desse domingo (20), Bernardinho optou por iniciar a última partida classificatória com um time misto, com peças que ainda não haviam ganhado protagonismo.

Na partida, a seleção começou acumulando erros, mas logo mostrou a força brasileira e emplacou uma vitória por 3 sets 1. Arthur Bento, que ainda não tinha recebido chances na VNL, foi o destaque do duelo contra a Alemanha. O ponteiro foi o maior pontuador da partida, com 20 bolas acumuladas.

O paulista comemorou a atuação e disse que a vitória foi importante para equipe nova.

—É sempre bom ganhar, mesmo esse jogo não valendo classificação ou pontuações que a gente precisava. A gente sentiu que isso aqui era uma final, principalmente os caras que não tiveram oportunidade ainda. Eu, Thierry, Pinta e Matheus Brasília tivemos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. Para a gente era uma final. A gente conseguiu, taticamente, jogar bem.— Afirmou Arthur.

O treinador do Brasil também celebrou o êxito e a classificação precoce da equipe. Bernardinho revelou que foi importante mexer no elenco.

—Encerrado a primeira fase, conseguimos mexer nesses dois jogos. Na equipe, todos participaram de uma medida. Muitos não tiveram a sua chance, mas ainda vão ter em algum momento, com certeza. Foi bom poder ver os centrais jogando. O Brasília também, que estava sem atuar muito, ganhou um pouco de ritmo. — Disse Bernardinho.

Além disso, o técnico projetou a próxima fase e disse que no mata-mata a pressão é outra.

— Estamos olhando para a China agora, para reta final. Agora é play-off, ou seja, que separam os meninos dos homens. É hora de mostrar que a gente está preparado para lidar com pressão. O primeiro objetivo foi alcançado com o louvor, que era acabar em primeiro lugar. Mas, zera tudo agora, agora é mata-mata. Quem ganhar, sobrevive. Quem perder, volta para casa. A gente vai trabalhar essa semana muito forte para poder chegar lá na melhor condição possível e chegar o mais longe que nós pudermos chegar.

O Brasil enfrenta a República Popular da China nas quartas de final da competição. A partida acontece no dia 30 de julho (quarta-feira), às 8h (horário de Brasília), em Ningbo Beilun, no país do rival.