Nesta segunda-feira (9), o britânico Andy Murray participou da inauguração da quadra central do Queen's Club, que leva seu nome e foi palco da vitória de Bia Haddad na estreia do WTA 500. Durante a cerimônia, o ex-número 1 participou de um jogo simbólico com a diretora do torneio, Laura Robson, e duas crianças de uma escola local, e pediu desculpas pelo desempenho no tênis pós-aposentadoria.]

- Meu tênis está diabólico ultimamente, então peço desculpas pelo que vocês estão prestes a testemunhar, mas vou tentar - brincou o bicampeão de Wimbledon.

Andy Murray anunciou sua aposentadoria do tênis aos 37 anos, após participação nos Jogos Olímpicos de Paris, quando chegou até as quartas de final. O britânico conquistou dois títulos olímpicos no simples, nas edições de Londres 2012 e do Rio 2016.

Quadra central do Queen's leva o nome de Andy Murray (Foto: Divulgação/ LTA)

A quadra central do Queen's Club passou por reformas e passa a se chamar Andy Murray Arena. O tenista escocês competiu no local pela primeira vez em 2005, aos 18 anos, e disputou 16 edições do torneio, a última em 2024, antes de se aposentar.

- Este torneio e esta quadra proporcionaram muitos momentos especiais para mim como jogador. Este torneio foi onde venci minha primeira partida do ATP Tour e foi meu evento de maior sucesso. Estou muito orgulhoso dos resultados que tenho aqui e sou muito grato a quem decidiu dar o meu nome ao estádio - declarou.

Estreia com vitória brasileira

O britânico ainda fez o sorteio da primeira partida da Andy Murray Arena, que terminou com vitória de Bia Haddad sobre a tcheca Petra Kvitova. A brasileira venceu por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/4 e enfrentará a número 10 do mundo, Emma Navarro, nas oitavas de final.