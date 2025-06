Com Kelly Slater, WSL retorna para etapa de Trestles

Começa nesta segunda-feira (9) a oitava etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL), em Trestles, na Califórnia, que será palco dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Primeira após o corte da temporada, a etapa americana terá como destaque a participação do lendário Kelly Slater como convidado, além da busca do brasileiro Ítalo Ferreira pela retomada da liderança. As disputas começam a partir das 11h (horário de Brasília).

Retorno da lenda

Aos 53 anos, Kelly Slater voltará a competir uma etapa oficial do circuito mundial de surfe mesmo aposentado. O americano 11 vezes campeão mundial competirá em Trestles como convidado pela segunda vez na temporada, já que ele também participou da etapa de abertura de 2025, em Pipeline. Na ocasião, ele chegou até as quartas de final.

Brasileiros na disputa

A passagem brasileira pela Austrália ficou abaixo do esperado. Ítalo Ferreira, que até então liderava o ranking, perdeu a lycra amarela para o sul-africano Jordy Smith, campeão da última etapa, em Margaret River. Vice-líder, ele terá o francês e Marco Mignot e o veterano Kelly Slater como adversários na primeira bateria na etapa americana.

Yago Dora é outro brasileiro que passou pelo corte da temporada entre os cinco melhores. Terceiro colocado, ele busca uma vaga inédita no Finals e encontrará o compatriota Alejo Muniz na estreia em Trestles. O japonês Connor O'Leary completa a bateria.

Filipe Toledo, campeão da etapa de Gold Coast, e Miguel Pupo também continuam na briga por um lugar entre os cinco melhores, ocupando a sétima e décima posição, respectivamente. Os dois farão uma bateria 100% brasileira ao lado de João Chianca, 18º colocado, na estreia.

Já Luana Silva passou pelo corte da temporada pela primeira vez em 2025 como a oitava colocada, e faturou o vice-campeonato na etapa de Bells Beach. Única representante brasileira na chave feminina, ela terá em sua bateria de estreia a líder do ranking Gabriela Bryan, além da americana Kirra Pinkerton.

Ítalo Ferreira não usará a lycra amarela em Trestles (Foto: Divulgação/WSL)

Palco olímpico

Em abril deste ano, a praia de Trestles foi anunciada como palco da competição de surfe nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, que marcará a terceira vez na história que o esporte integra o programa olímpico. O local foi a sede do Finals da WSL de 2021 a 2024, e foi substituído por Cloudbreak, em Fiji, para a temporada 2025.