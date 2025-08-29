A primeira atividade do GP da Holanda aconteceu sem grandes problemas para os pilotos, o que pode mudar para o treino livre 2 ainda nesta sexta-feira (29). Durante a transmissão da F1, um detalhe chamou atenção dos fãs que acompanhavam a volta das férias da elite do automobilismo mundial: a forte nuvem preta que se formava. Além disso, o quadro de previsão apresentado pela Fórmula 1 deixou a torcida atenta para o fim de semana.

As primeiras informações divulgadas sobre o assunto aconteceu nos minutos iniciais, antes mesmo de toda ação do treino livre 1. Na transmissão, a previsão dos três dias de disputas aparecia com grande expectativas para um tempo fechado.

Faltando menos de 20 minutos para o fim da sessão, a câmera tirou o foco da pista para mostrar o céu de Zandvoort. O tempo parcialmente nublado foi tomado por fortes nuvens escuras, que aumentaram a ansiedade do público sobre possíveis pancadas, o que era esperado.

Possível pancada de chuva repercute na web

Qual a previsão do tempo?

O primeiro treino em Spa aconteceu nesta sexta-feira (29), às 7h30 (de Brasília), sem chuvas durante toda a sessão. Apesar do céu parcialmente nublado, que piorou nos minutos finais, os pilotos não foram atrapalhados pela precipitação. A situação pode mudar, no entanto, para o segundo treino livre com previsão de fortes pancadas.

No dia seguinte, no sábado (30), os pilotos voltam à pista para disputar o terceiro treino, às 6h30 (de Brasília), e a classificatórias, às 10h. Assim como o primeiro dia de atividades do GP da Holanda, o tempo encontrado será com grandes pontos de nuvens, mas a probabilidade e intensidade da chuva cai.

Já a corrida de domingo (31) será às 10h (15h locais). Para o dia, a previsão de chuva se mantém leve, com probabilidade de 24%. Apesar disso, a expectativa é que a precipitação seja presença constante durante a disputa principal do GP da Holanda.

