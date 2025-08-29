GP da Holanda: Lando Norris lidera primeiro treino livre; Bortoleto é 9º

Lando Norris foi o mais rápido no primeiro treino livre do GP da Holanda, nesta sexta-feira (29), no Circuito de Park Zandvoort. O piloto da McLaren superou Oscar Piastri e Lance Stroll para fechar a sessão na frente. Enquanto isso, Gabriel Bortoleto terminou em 9º, sem decepcionar após as grandes expectativas das férias de verão.

continua após a publicidade

➡️ Cadillac anuncia nova dupla para a Fórmula 1 em 2026

Como foi o primeiro treino livre do GP da Holanda?

Nico Hulkenberg abriu os trabalhos da sessão, mas logo foi superado por Lando Norris e Oscar Piastri, que assumiu a liderança ao marcar 1m14s198. Pouco depois, Isack Hadjar assumiu a vice-liderança, ficando a 0s441 do australiano.

Não demorou para Max Verstappen tomar a posição de destaque, mas a McLaren voltou a colar no holandês, com Piastri no topo e Norris em terceiro. Nos primeiros 10 minutos, a saída da curva 3 foi marcada por uma rodada de Lewis Hamilton, e uma sequência de erros tomou conta da sessão. Yuki Tsunoda e Kimi Antonelli foram parar na brita, o que rendeu a primeira bandeira vermelha do GP da Holanda.

continua após a publicidade

Enquanto isso, Gabriel Bortoleto permanece na parte inferior da tabela. O brasileiro marcou um tempo de 1m13s481 para alcançar a 13ª colocação. O tetracampeão mundial era o atual líder do grid com 1m12s101, seguido da dupla da Williams - Carlos Sainz e Alex Albon, respectivamente.

De volta para a pista

George Russell foi o primeiro a retornar para o Circuito de Park Zandvoort. Com um bom tempo rápido, o veterano da Mercedes subiu para o segundo lugar logo atrás de Verstappen. Norris deu uma leve ultrapassada dos limites da pista, com a traseira, mas garantiu a volta para o top-3.

continua após a publicidade

No mesmo lugar de Tsunoda, uma saída de Sainz quase resultou em uma nova bandeirada. O espanhol, no entanto, conseguiu levar o carro para fora da brita com tranquilidade.

O líder do Mundial de Pilotos assumiu, mais uma vez, a ponta da sessão. Apesar de um pequeno erro, contornado com maestria, Piastri cravou uma excelente volta com 1m11s794. A força da McLaren voltou a se destacar na F1 com novo "duelo Papaya". Norris garantiu todos os melhores setores, com 1m10s278, e fez o tempo a ser batido da metade da sessão. O australiano voltou a abaixar seu parcial, mas não foi suficiente para a liderança.

Em destaque para a Sauber, Hulkenberg e Bortoleto fizeram grandes atuações e alcançaram a terceira e quarta colocação, respectivamente. As ferraris, de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, tiraram as posições do brasileiro logo depois, enquanto Sainz subiu ao top-3.

Charles Leclerc, da Ferrari, em ação no primeiro treino do GP da Holanda (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

Norris líder absoluto?

Bortoleto não decepcionou as expectativas após as férias de verão. Em mais uma volta rápida, o brasileiro conseguiu abaixar ainda mais seu tempo, ficando a 1s231 do líder Norris. Enquanto isso, Verstappen tentava brigar com a McLaren no topo da tabela, o que não foi aconteceu. O holandês parecia desconexo com o circuito e "apenas" 1m11s218 foi alcançado.

Lance Stroll não decepcionou nos minutos finais da sessão ao tomar a terceira posição, com pouco mais de 0s5 do tempo da liderança. Apesar das movimentações na tabela, os pilotos da McLaren não sofreram com nenhum "perigo" no topo.

Nos minutos finais, Russell errou na curva Tarzan e foi com tudo para cima da brita, salvo pelo "cipó" para terminar a sessão na pista. E foi assim que terminou o primeiro em Zandvoort. Norris liderou a sessão, com Piastri em segundo e Stroll fechando o top-3.

Após o fim do cronômetro, Verstappen aproveitou para testar os limites do circuito, o que resultou em um trabalho a mais para os comissários de prova. O veterano da Red Bull ultrapassou na curva Tarzan e ficou preso na brita, atrapalhando o teste de largada do pelotão.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Próximos compromissos do GP da Holanda

Os carros voltam à pista ainda nesta sexta-feira (29), com o segundo treino livre às 11h (de Brasília). No dia seguinte, a última sessão de testes acontece às 6h30, com a classificação na sequência, às 10h.

➡️ Sexta-feira, 29 de agosto

🏎️ Treino livre 1: 7h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Treino livre 2: 11h — Bandsports e F1 TV

➡️ Sábado, 30 de agosto

🏎️ Treino livre 3: 6h30 — Bandsports e F1 TV

🏎️ Classificação: 10h — Band, Bandsports e F1 TV

➡️ Domingo, 31 de agosto

🏎️ Corrida: 10h — Band e F1 TV

*Horários de Brasília